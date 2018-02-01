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1февраля
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сегодня, 15:55 1

Размеры детских пособий в Амурской области увеличили

Размеры детских пособий в Амурской области увеличили
Фото: pronedra.ru

Пособия по материнству и детству, выплачиваемые за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации, с 1 февраля увеличены на 2,5 %. Конечная сумма будет зависеть и от районного коэффициента.

Размер единовременного пособия за постановку на учет в медучреждении на ранних этапах беременности составит 628,47 рублей, а размер единовременного пособия при рождении ребенка – 16 759 рублей.

Ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком до 1,5 лет составит не меньше 3 142 рублей, а минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за вторым и последующими детьми до 1,5 лет – 6 284 рублей.

Базовые размеры пособий для амурчан увеличат еще и на районный коэффициент, поэтому итоговые суммы у амурчан будут зависеть от территории проживания. Всего в Приамурье применяется три районных коэффициента: 1,2; 1,3; 1,4.

Вид пособия

1,2

1,3

1,4

Единовременное пособие при рождении ребенка

20 110,91

21 786,82

23 462,73

Пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности

754,16

817,01

879,86

Минимальное ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком

3 770,80

4 085,03

4 399,26

Минимальное ежемесячное пособие по уходу за вторым и последующими детьми

7 541,58

8 170,05

8 798,51

Максимальный коэффициент 1,4 применяется при расчете пособий для жителей Сковородинского, Магдагачинского, Шимановского районов.

Повышенный коэффициент 1,3 действует на территории Зейского, Селемджинского, Тындинского (за исключением Муртыгитского сельсовета) районах, города Зея и Тында, а также Архаринский, Благовещенский, Бурейский, Ивановский, Константиновский, Михайловский, Свободненский, Тамбовский районы.

Во всех остальных населенных пунктах Приамурья действует коэффициент 1,2.

Телефоны горячей линии амурского регионального отделения Фонда социального страхования России: (4162) 99-31-81, 99-31-60, 99-31-57.

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#соцзащита #финансы

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    14 минут назад

    офигеть!опять увеличили-спасибо партии родной!!!

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