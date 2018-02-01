Размеры детских пособий в Амурской области увеличили
Пособия по материнству и детству, выплачиваемые за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации, с 1 февраля увеличены на 2,5 %. Конечная сумма будет зависеть и от районного коэффициента.
Размер единовременного пособия за постановку на учет в медучреждении на ранних этапах беременности составит 628,47 рублей, а размер единовременного пособия при рождении ребенка – 16 759 рублей.
Ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком до 1,5 лет составит не меньше 3 142 рублей, а минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за вторым и последующими детьми до 1,5 лет – 6 284 рублей.
Базовые размеры пособий для амурчан увеличат еще и на районный коэффициент, поэтому итоговые суммы у амурчан будут зависеть от территории проживания. Всего в Приамурье применяется три районных коэффициента: 1,2; 1,3; 1,4.
|
Вид пособия
|
1,2
|
1,3
|
1,4
|
Единовременное пособие при рождении ребенка
|
20 110,91
|
21 786,82
|
23 462,73
|
Пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности
|
754,16
|
817,01
|
879,86
|
Минимальное ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком
|
3 770,80
|
4 085,03
|
4 399,26
|
Минимальное ежемесячное пособие по уходу за вторым и последующими детьми
|
7 541,58
|
8 170,05
|
8 798,51
Максимальный коэффициент 1,4 применяется при расчете пособий для жителей Сковородинского, Магдагачинского, Шимановского районов.
Повышенный коэффициент 1,3 действует на территории Зейского, Селемджинского, Тындинского (за исключением Муртыгитского сельсовета) районах, города Зея и Тында, а также Архаринский, Благовещенский, Бурейский, Ивановский, Константиновский, Михайловский, Свободненский, Тамбовский районы.
Во всех остальных населенных пунктах Приамурья действует коэффициент 1,2.
Телефоны горячей линии амурского регионального отделения Фонда социального страхования России: (4162) 99-31-81, 99-31-60, 99-31-57.
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