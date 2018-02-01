За пуском ракеты не следили, но в успех верим: итоги опроса благовещенцев

После третьего пуска с космодрома Восточный корреспондент «Альфа-канала» решил узнать, наблюдали ли за ракетой благовещенцы. Для этого съемочная группа вышла на улицы города с опросом. Также у прохожих спросили, верят ли они в то, что третий запуск пройдет без эксцессов.

«Я была на работе. Пыталась посмотреть, но ничего не увидела», – рассказала горожанка.

«Нет, я не следил и в успех не верю, просто потому что не верится мне», – высказался молодой человек.

«Как-то не заметили ракету мы. А насчет успешного запуска – по ошибкам можно все исправить», – добавили парни.

«Вы знаете, я уже не верю в успех. Два раза что-то случилось. Я уже в третий раз не верю. Следила, даже хотела поехать. Хорошо, что не поехала, не морозилась», – сказала пенсионерка.

«Не следил, времени нет. Верю в успех. Я патриот своей Родины. Россия всегда была впереди планеты всей и останется», – поделился мужчина.

«Я вообще против всех этих запусков», – высказался пенсионер.

«Я на предыдущий пуск ездила смотреть. А в этот раз мы так долго ездили, приехали в 9 вечера, поэтому не захотели смотреть. После предыдущего запуска, конечно, полетела вначале красиво. А потом, бедненькая, не долетела», – рассказала благовещенка.

«Третий раз – алмаз, как говорится. Может быть, получится», – поделилась молодая мама.

«Был на работе, не следил за пуском. Ну, с третьего раза должно получиться», – отметил прохожий.

«Взлетела, ну и замечательно. Поздравляю», – сказала пенсионерка.

«Полетела да и полетела», – добавил пенсионер.

«Мы были на работе в это время. Поэтому следить некогда. Верим в успех, конечно», – высказались горожанки.

«В успех всегда надо верить», – отметила прохожая.

«У нас космонавтика на уровне», – сказал мужчина.

«Я лежала под капельницей, поэтому смотрела по телевизору. У нас ученые самые лучшие в мире, в любой отрасли», – рассказала пенсионерка.

Как сообщалось ранее, первый запуск с космодрома Восточный был запланирован на 27 апреля 2016 года, но его перенесли на день из-за сбоя в работе одного из кабелей в системе управления. Ракета взлетела, но один из спутников не вышел на связь. Второй запуск, который состоялся 28 ноября прошлого года, оказался неудачным. Причиной аварии стали неполадки в разгонном блоке. «Фрегат» неверно дал первый разгонный импульс и вместе с 19 спутниками направился по неправильной траектории, вошел в атмосферу и упал в океан.