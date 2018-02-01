«Фрегат» вывел на орбиту Земли американские и германские космические аппараты

Разгонный блок «Фрегат» в соответствии с программой полета вывел космические аппараты основной и попутной нагрузки на орбиту, заявил находящийся на Восточном руководитель Роскосмоса Игорь Комаров. Об этом с космодрома сообщил корреспондент Амур.инфо Василий Кленин.

Игорь Комаров поздравил всех с успешным запуском. «Как год начинается, так он и будет продолжаться. Космодром Восточный успешно выходит на выполнение программы. В этом году будет еще два запуска, в космос отправят "Метеор" и еще два "Канопуса", – сказал руководитель госкорпорации.

Космические аппараты S-Net, Lemur и D-Star One штатно отделились от разгонного блока «Фрегат» с 13:33 до 13:50 по амурскому времени. Их запустили в качестве попутной нагрузки по коммерческим контрактам – это аппараты США и Германии. S-NET предназначены для демонстрации технологии межспутниковой связи в выделенной сети из четырех данных наноспутников. LEMUR предназначены для наблюдения за движением морских судов, прогноза погоды и других целей. Еще один космический аппарат – D-StarOne предназначен для отработки новой спутниковой платформы с приемопередатчиком для радиолюбительского сервиса D-Star.

Все средства выведения Роскосмоса – ракета-носитель «Союз-2.1а» и разгонный блок «Фрегат» – отработали без замечаний, подчеркнули в Роскосмосе. Дальнейшее управление малыми космическими аппаратами будут осуществлять компании-заказчики.

Теперь на орбите работают 4 спутника «Канопус». Их группировку планируют увеличить до десяти. Космические аппараты предназначены для дистанционного зондирования Земли. Их используют для различных исследований, в том числе для изучения уровня загрязнения атмосферы и предупреждения о чрезвычайных ситуациях.

Третий пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Восточный прошел 1 февраля в 11:07:18. Когда программа полета завершится, разгонный блок «Фрегат» будет затоплен в несудоходном районе Тихого океана. Ориентировочно, вход разгонного блока в атмосферу планеты запланирован в 16:34 по амурскому времени на высоте 100 километров.