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Роскосмос: космические аппараты «Канопус-В» № 3 и № 4 выведены на расчетные орбиты

Роскосмос: космические аппараты «Канопус-В» № 3 и № 4 выведены на расчетные орбиты

Разгонный блок «Фрегат» выполнил одну из своих задач. Он вывел на расчетные орбиты основную полезную нагрузку – космические аппараты дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» № 3 и № 4, говорится на сайте госкорпорации.

Выведение спутников на орбиты произошло через один час после старта ракеты-носителя «Союз-2.1а». Отделение космических аппаратов прошло штатно в 6:06 и 6:12 по московскому времени на солнечно-синхронных околокруговых орбитах.

После отделения космических аппаратов от разгонного блока специалисты главной оперативной группы управления в Центре управления полётами (ЦУП) приступили к управлению их полетом. В ближайшее время спутники начнут работать в составе космического комплекса «Канопус-В» в связке с уже запущенными на орбиту аппаратами «Канопус-В» № 1 и «Канопус-В-ИК».

Тем временем разгонный блок «Фрегат» продолжает выполнение полетного задания пусковой кампании. Ему предстоит доставить на целевые орбиты еще девять космических аппаратов попутной нагрузки. Это американские и германские малые космические аппаратыв S-Net, Lemur и D-Star One. Их запускают в качестве попутной полезной нагрузки по контрактам ОАО «Главкосмос». Отделение малых космических аппаратов запланировано с 07:33 по 07:50 по московскому времени.

Как сообщало Амур.инфо, третий пуск с Восточного состоялся 1 февраля. Ракета стартовала ровно в 11:07:18 по местному времени. Уже через 8 минут 48 секунд после старта прошло штатное отделение головного блока от третьей ступени ракеты-носителя.

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#космодром #космос

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