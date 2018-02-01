Курсанты-арктики ДВОКУ показали, как нести службу в мороз

Арктический бой провели курсанты ДВОКУ. Военное училище остается единственным в стране, где готовят арктических стрелков. Будущие офицеры, которым в скором времени предстоит служить в северных точках страны, показали, как нести службу в мороз.

Первым делом курсанты 4-го курса продемонстрировали работу снегоходов. «Курсанту достаточно полчаса, час, чтобы все узнать о снегоходе. Много, как говорится, ума не надо. На 300 километров – полный запас топлива. Это часа два-три снегоход ехать может. Он может преодолеть все, главное, чтобы за рулем водитель сидел нормальный», – рассказал командир отделения техники повышенной проходимости Андрей Головченко.

Показали курсанты и зимние убежища. В так называемой снеговой норе можно прожить хоть сутки, хоть месяц, все зависит от поставленных задач. «В снеговой норе по низу воздух лучше. Когда вытяжка открыта, то вытягивает все вверх, весь дым. На самом деле в ней тепло. Необходимо, чтобы был материал из дерева, вот как у нас. И снежный ком используется, он вырезается специально, и чтобы не было щелей», – поделился курсант 4-го курса ДВОКУ Денис Чеузов.

Тем временем другие курсанты запрягли собачью упряжку. Четвероногие тоже принимают участие в тренировках. «Скорость у собак разная. Если хорошая дорога, укатанная, то быстрее бегут. Моя первая собака летом скорость развивает 45 километров в час. А так, средняя скорость 20 километров в час. Вообще, рассчитана одна собака на 50 килограммов веса человека», – отметил каюр-инструктор Андрей Падалка.

В ДВОКУ отмечают, что такие тренировки специально проводятся при низкой температуре. Будущим арктикам предстоит работать и в более суровых условиях, поэтому им нужно привыкать к холодам.

«Мы начали очередной семестр обучения, и, как правило, низкая температура является только подспорьем в их профессиональной деятельности. Даже при минус 40 мы здесь проводим занятия. Мы остаемся основными, кто готовит арктических стрелков. В прошлом году мы выпустили по рабочим программам первый взвод. Север нашей страны очень богат углеводородами. В настоящий момент мы приступаем к их разработке. Это государственная задача. Охрана северных побережий – это задача Вооруженных сил Российской Федерации. И необходимость такая в настоящий момент существует», – сказал заместитель начальника ДВОКУ по учебной и научной работе Владимир Рукосуев.