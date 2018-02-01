У амурских выпускников осталось несколько часов на подачу документов для ЕГЭ
Считанные часы остаются до того момента, как прекратится прием заявлений от желающих сдавать в 2018 году единый госэкзамен. Тем, кто отложил подачу заявлений необходимо успеть до 17:00. Амур.инфо публикует список предметов и даты их сдачи.
По данным регионального минобра, в 2018 году из числа выпускников этого года сдавать ЕГЭ будут 3 960 человек – столько в области учеников 11-х классов. В прошлом году их было чуть меньше – 3 770 человек.
Сколько заявлений на сдачу единого госэкзамена поступило от выпускников прошлых лет, можно будет подсчитать только после того, как завершится прием заявлений.
Как сообщало Амур.инфо, в 2018 году госэкзамен традиционно пройдет в три этапа: досрочный, основной и дополнительный (сентябрьский). Сроки досрочного этапа – с 21 марта по 11 апреля, основного – с 28 мая по 2 июля, дополнительного (сентябрьского) – с 4 по 15 сентября.
Расписание ЕГЭ в 2018 году
|
Дата экзамена
|
Предмет
|
Продолжительность
|
Миним. кол-во баллов
|
Инструментарий к экзамену
|
ДОСРОЧНЫЙ ЭТАП (начало экзаменов в 10:00)
|
21.03.18 (среда)
|
География
|
180 мин.
3 часа
|
37
|
Линейка, транспортир, непрограммируемый калькулятор
|
Информатика и ИКТ
|
235 мин.
3ч. 55 мин.
|
40
|
23.03.18 (пятница)
|
Русский язык
|
210 мин.
3ч. 30 мин.
|
24
|
26.03.18 (пон-к)
|
История
|
235 мин.
3ч. 55 мин.
|
32
|
Химия
|
210 мин.
3ч. 30 мин.
|
36
|
Непрограммируемый калькулятор
|
28.03.18 (среда)
|
Иностранные языки («Говорение»)
|
15 мин.
|
-
|
30.03.18 (пятница)
|
Математика (базовый уровень)
|
180 мин.
3 часа
|
3 (по 5-балльной шкале)
|
Линейка
|
Математика (профильный уровень)
|
235 мин.
3ч. 55 мин.
|
27
|
Линейка
|
02.04.18 (пон-к)
|
Иностранные яз. (письменно)
|
180 мин.
3 часа
|
22
|
Биология
|
210 мин.
3ч. 30 мин.
|
36
|
Физика
|
235 мин.
3ч. 55 мин.
|
36
|
Линейка, непрограммируемый калькулятор
|
04.04.18 (среда)
|
Обществознание
|
235 мин.
3ч. 55 мин.
|
42
|
Литература
|
235 мин.
3ч. 55 мин.
|
32
|
06.04.18 (пятница)
|
Резерв: география, химия, информатика и ИКТ, история, иностранные языки (раздел «Говорение»)
|
09.04.18 (пон-к)
|
Резерв: иностранные языки (письменно), литература, физика, обществознание, биология
|
11.04.18 (среда)
|
Резерв: русский язык, математика (базовый и профильный уровни)
|
ОСНОВНОЙ ЭТАП (начало экзаменов в 10:00)
|
Дата экзамена
|
Предмет
|
Продолжительность (мин.)
|
Миним. кол-во баллов
|
Инструментарий к экзамену
|
28.05.18 (пон-к)
|
География
|
180 мин.
3 часа
|
37
|
Линейка, транспортир, непрограммируемый калькулятор
|
Информатика и ИКТ
|
235 мин.
3ч 55 мин.
|
40
|
30.05.18 (среда)
|
Математика (базовая)
|
180 мин.
3 часа
|
3 (по 5-балльной шкале)
|
Линейка
|
01.06.18 (пятница)
|
Математика (профильная)
|
235 мин.
3ч. 55 мин.
|
27
|
Линейка
|
04.06.18 (пон-к)
|
Химия
|
210 мин.
3ч. 30 мин.
|
36
|
Непрограммируемый калькулятор
|
История
|
235 мин.
3ч. 55 мин.
|
32
|
06.06.2018
(среда)
|
Русский язык
|
210 мин.
3ч. 30 мин.
|
24
|
09.06.18 (суббота)
|
Иностранные языки (раздел «Говорение»)
|
15 мин.
|
-
|
13.06.18 (среда)
|
Иностранные языки (раздел «Говорение»)
|
15 мин.
|
-
|
14.06.18 (четверг)
|
Обществознание
|
235 мин.
3ч. 55 мин.
|
42
|
18.06.18 (пятница)
|
Иностранные языки
(письменно)
|
180 мин.
3 часа
|
22
|
Биология
|
210 мин.
3ч. 30 мин.
|
36
|
20.06.18 (среда)
|
Физика
|
235 мин.
3ч. 55 мин.
|
36
|
Линейка, непрограммируемый калькулятор
|
Литература
|
235 мин.
3ч 55 мин.
|
32
|
22.06.18 (пятница)
|
Резерв: география, информатика и ИКТ
|
25.06.18 (среда)
|
Резерв: математика (базовый и профильный уровни)
|
26.06.18 (вторник)
|
Резерв: русский язык
|
27.06.18 (среда)
|
Резерв: химия, история, биология, иностранные языки (письменно)
|
28.08.18 (среда)
|
Резерв: литература, физика, обществознание
|
29.06.18 (четверг)
|
Резерв: иностранные языки (раздел «Говорение»)
|
02.07.18 (пон-к)
|
Резерв: все учебные предметы
|
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП (сентябрьские сроки) (начало экзаменов в 10:00)
|
04.09.18 (вторник)
|
Русский язык
|
07.09.18 (пятница)
|
Математика базового уровня
|
15.09.18 (суббота)
|
Резерв: математика базового уровня, русский язык
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