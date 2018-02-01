У амурских выпускников осталось несколько часов на подачу документов для ЕГЭ

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Считанные часы остаются до того момента, как прекратится прием заявлений от желающих сдавать в 2018 году единый госэкзамен. Тем, кто отложил подачу заявлений необходимо успеть до 17:00. Амур.инфо публикует список предметов и даты их сдачи.

По данным регионального минобра, в 2018 году из числа выпускников этого года сдавать ЕГЭ будут 3 960 человек – столько в области учеников 11-х классов. В прошлом году их было чуть меньше – 3 770 человек.

Сколько заявлений на сдачу единого госэкзамена поступило от выпускников прошлых лет, можно будет подсчитать только после того, как завершится прием заявлений.

Как сообщало Амур.инфо, в 2018 году госэкзамен традиционно пройдет в три этапа: досрочный, основной и дополнительный (сентябрьский). Сроки досрочного этапа – с 21 марта по 11 апреля, основного ­– с 28 мая по 2 июля, дополнительного (сентябрьского) – с 4 по 15 сентября.

Расписание ЕГЭ в 2018 году