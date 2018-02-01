Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:51 0

У амурских выпускников осталось несколько часов на подачу документов для ЕГЭ

У амурских выпускников осталось несколько часов на подачу документов для ЕГЭ
Фото: vuzyinfo.ru

Считанные часы остаются до того момента, как прекратится прием заявлений от желающих сдавать в 2018 году единый госэкзамен. Тем, кто отложил подачу заявлений необходимо успеть до 17:00. Амур.инфо публикует список предметов и даты их сдачи.

По данным регионального минобра, в 2018 году из числа выпускников этого года сдавать ЕГЭ будут 3 960 человек – столько в области учеников 11-х классов. В прошлом году их было чуть меньше – 3 770 человек.

Сколько заявлений на сдачу единого госэкзамена поступило от выпускников прошлых лет, можно будет подсчитать только после того, как завершится прием заявлений.

Как сообщало Амур.инфо, в 2018 году госэкзамен традиционно пройдет в три этапа: досрочный, основной и дополнительный (сентябрьский). Сроки досрочного этапа – с 21 марта по 11 апреля, основного ­– с 28 мая по 2 июля, дополнительного (сентябрьского) – с 4 по 15 сентября.

Расписание ЕГЭ в 2018 году

Дата экзамена

Предмет

Продолжительность

Миним. кол-во баллов

Инструментарий к экзамену

ДОСРОЧНЫЙ ЭТАП (начало экзаменов в 10:00)

21.03.18 (среда)

География

180 мин.

3 часа

37

Линейка, транспортир, непрограммируемый калькулятор

Информатика и ИКТ

235 мин.

3ч. 55 мин.

40

23.03.18 (пятница)

Русский язык

210 мин.

3ч. 30 мин.

24

26.03.18 (пон-к)

История

235 мин.

3ч. 55 мин.

32

Химия

210 мин.

3ч. 30 мин.

36

Непрограммируемый калькулятор

28.03.18 (среда)

Иностранные языки («Говорение»)

15 мин.

-

30.03.18 (пятница)

Математика (базовый уровень)

180 мин.

3 часа

3 (по 5-балльной шкале)

Линейка

Математика (профильный уровень)

235 мин.

3ч. 55 мин.

27

Линейка

02.04.18 (пон-к)

Иностранные яз. (письменно)

180 мин.

3 часа

22

Биология

210 мин.

3ч. 30 мин.

36

Физика

235 мин.

3ч. 55 мин.

36

Линейка, непрограммируемый калькулятор

04.04.18 (среда)

Обществознание

235 мин.

3ч. 55 мин.

42

Литература

235 мин.

3ч. 55 мин.

32

06.04.18 (пятница)

Резерв: география, химия, информатика и ИКТ, история, иностранные языки (раздел «Говорение»)

09.04.18 (пон-к)

Резерв: иностранные языки (письменно), литература, физика, обществознание, биология

11.04.18 (среда)

Резерв: русский язык, математика (базовый и профильный уровни)

ОСНОВНОЙ ЭТАП (начало экзаменов в 10:00)

Дата экзамена

Предмет

Продолжительность (мин.)

Миним. кол-во баллов

Инструментарий к экзамену

28.05.18 (пон-к)

География

180 мин.

3 часа

37

Линейка, транспортир, непрограммируемый калькулятор

Информатика и ИКТ

235 мин.

3ч 55 мин.

40

30.05.18 (среда)

Математика (базовая)

180 мин.

3 часа

3 (по 5-балльной шкале)

Линейка

01.06.18 (пятница)

Математика (профильная)

235 мин.

3ч. 55 мин.

27

Линейка

04.06.18 (пон-к)

Химия

210 мин.

3ч. 30 мин.

36

Непрограммируемый калькулятор

История

235 мин.

3ч. 55 мин.

32

06.06.2018

(среда)

Русский язык

210 мин.

3ч. 30 мин.

24

09.06.18 (суббота)

Иностранные языки (раздел «Говорение»)

15 мин.

-

13.06.18 (среда)

Иностранные языки (раздел «Говорение»)

15 мин.

-

14.06.18 (четверг)

Обществознание

235 мин.

3ч. 55 мин.

42

18.06.18 (пятница)

Иностранные языки

(письменно)

180 мин.

3 часа

22

Биология

210 мин.

3ч. 30 мин.

36

20.06.18 (среда)

Физика

235 мин.

3ч. 55 мин.

36

Линейка, непрограммируемый калькулятор

Литература

235 мин.

3ч 55 мин.

32

22.06.18 (пятница)

Резерв: география, информатика и ИКТ

25.06.18 (среда)

Резерв: математика (базовый и профильный уровни)

26.06.18 (вторник)

Резерв: русский язык

27.06.18 (среда)

Резерв: химия, история, биология, иностранные языки (письменно)

28.08.18 (среда)

Резерв: литература, физика, обществознание

29.06.18 (четверг)

Резерв: иностранные языки (раздел «Говорение»)

02.07.18 (пон-к)

Резерв: все учебные предметы

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП (сентябрьские сроки) (начало экзаменов в 10:00)

04.09.18 (вторник)

Русский язык

07.09.18 (пятница)

Математика базового уровня

15.09.18 (суббота)

Резерв: математика базового уровня, русский язык

Просмотров всего: 304

#школа #дети

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

В школах Приамурья открыт набор первоклассников
Общество 1

Каждый второй тротуарный светильник Белогорска подвергся нападению вандалов
Происшествия 6

В Приамурье педофила приговорили к 14 годам колонии
Общество 2

На доступную среду в амурских школах и детсадах потратят больше семи миллионов рублей