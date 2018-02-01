В школах Приамурья открыт набор первоклассников

Фото: deti.mail.ru

С 1 февраля в школах Приамурья стартовал прием заявлений от родителей будущих первоклассников. До конца июня родители будущих школьников могут обратиться с заявлением в общеобразовательное учреждение.

Заявления будут принимать в школах с 1 февраля по 30 июня включительно. Это касается тех, чьи дети пойдут в первый класс в те учебные заведения, к которым они относятся территориально. Если же родители хотят записать ребенка в школу, не по прописке, то они смогут обратиться в учреждение и написать заявление 1 июля.

Для принятия ребенка в первый класс родителям или законным представителям необходимо предоставить заявление о приеме, оригинал свидетельства о рождении будущего школьника или документ, подтверждающий родство заявителя.

Записать ребенка в школу можно и через электронный портал, пройдя по ссылке.