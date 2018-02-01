Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:16 0

В школах Приамурья открыт набор первоклассников

В школах Приамурья открыт набор первоклассников
Фото: deti.mail.ru

С 1 февраля в школах Приамурья стартовал прием заявлений от родителей будущих первоклассников. До конца июня родители будущих школьников могут обратиться с заявлением в общеобразовательное учреждение.

Заявления будут принимать в школах с 1 февраля по 30 июня включительно. Это касается тех, чьи дети пойдут в первый класс в те учебные заведения, к которым они относятся территориально. Если же родители хотят записать ребенка в школу, не по прописке, то они смогут обратиться в учреждение и написать заявление 1 июля.

Для принятия ребенка в первый класс родителям или законным представителям необходимо предоставить заявление о приеме, оригинал свидетельства о рождении будущего школьника или документ, подтверждающий родство заявителя.

Записать ребенка в школу можно и через электронный портал, пройдя по ссылке.

Просмотров всего: 374

#дети #образование

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

У амурских выпускников осталось несколько часов на подачу документов для ЕГЭ
Общество 2

В ДальГАУ читал лекции профессор из США
Общество 1

К концу 2018 года в Благовещенске должны напечатать искусственную кожу
Общество 1

Каждый второй тротуарный светильник Белогорска подвергся нападению вандалов