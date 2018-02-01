Теплый день: прогноз погоды в Приамурье на 2 февраля

Фото: LR4.lv - LSM

В Амурской области 2 февраля ожидается небольшая облачность, без осадков. Местами будет морозный туман. Ветер выберет северное, северо-западное направление и разгонится до 2-7 метров в секунду, местами на севере – до 1-6 метров в секунду, временами – штиль.

Температура ночью по области составит 32…39 градусов мороза, местами – минус 26…31. Днем термометры покажут 17…23 градуса ниже нуля, в отдельных районах севера – около минус 25. В Благовещенске будет преимущественно ясно, без осадков. Северо-западный ветер разгонится до 5 метров в секунду, днём – до 8 метров в секунду. Температура ночью составит около 28 градусов мороза, днем – минус 16…18, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL