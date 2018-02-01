После жалоб пациентов здание амурского кожвендиспансера пообещали утеплить

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Пациенты Амурского областного кожно-венерологического диспансера пожаловались на холод. По словам амурчан, в коридорах и столовой слишком холодно, взрослым и детям приходится одеваться теплее. Администрация медучреждения пообещала принять меры.

Одна из пациенток, жительница города Зеи, лежит в этой больнице третий раз, но с такой проблемой в кожном отделении столкнулась впервые.

«Приехали сюда, нас сразу предупредили, что в больнице прохладно. Дали нам палату на солнечной стороне. В принципе, нам здесь тепло, если не открывать двери и не выходить на улицу. Стоит тепловая пушка но она не так уж и шибко обогревает», – рассказала Дарья.

В администрации областного кожно-венерологического диспансера пообещали утеплить окна и установить в помещении дополнительные источники тепловой энергии.

Сейчас в палатах и процедурных помещениях от 20 до 24 градусов, заверили в больнице, но в обеденном зале, расположенном в просторном помещении с очень большим окном, уже несколько дней температура периодически опускается до 17 градусов.

«Батареи у нас горячие все. Окна и двери надёжные, плотно закрываются. Мониторинг температурного режима осуществляем трижды в сутки, на всякий случай. В ходе подготовки к отопительному периоду мы провели все необходимые мероприятия, благополучно получили паспорт технической готовности, у нас все в порядке с системой отопления, просто, судя по всему, прохладу нам обеспечивает оконный витраж», – пояснил главный врач АОКВД Александр Платонов.

2 февраля витраж диспансера частично затянут экраном из теплозащитного материала, а внутри здания установят тепловые пушки.