Роскосмос: разгонный блок «Фрегат» приступил к выполнению полетного задания

Штатное отделение головного блока от третьей ступени ракеты-носителя прошло через 8 минут 48 секунд после старта. Разгонный блок «Фрегат» приступил к выполнению полетного задания по доставке космических аппаратов на расчетные орбиты.

«Разгонному блоку предстоит за счет семи включений двигателей ориентации и маршевой двигательной установки "развезти" космические аппараты по трем орбитам и взять курс на вхождение в атмосферу Земли. После выполнения программы полета разгонный блок "Фрегат" будет затоплен в несудоходном районе Тихого океана. Вход разгонного блока в атмосферу планеты запланирован на высоте 100 километров ориентировочно в 10:34 по московскому времени», – сообщает пресс-служба Роскосмоса.

«Канопус-В» № 3 и 4 предназначены для получения панхроматических и многозональных изображений поверхности Земли в интересах обеспечения подразделений Роскосмоса, МЧС России, Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды России, Российской академии наук, а также других ведомств и коммерческих потребителей.