В Амурскую область прилетели родные солдата, раненного в воинской части Белогорска

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Мама и сестра солдата-срочника Евгения Кувайцева прилетели в Амурскую область. Обе женщины уже побывали у него в военном госпитале. По их информации, накануне трагедии Евгений написал домой письмо, которое они еще не получили.

Как сообщила сестра Евгения – Валентина – в госпитале они побывали уже четырежды. Состояние молодого человека без изменений, он по-прежнему в коме. «Мозг полностью отключен, он полностью зависит от аппаратов», – рассказала Валентина.

На вопрос, требуется ли пострадавшему помощь других клиник, она ответила, что пока нет, врачи на месте оказывают необходимую помощь.

Кроме того, сослуживцы рассказали матери Евгения, Елене, что накануне ЧП тот отправил домой письмо со стихами.

«Письмо ждём. Сказали мальчики, что он отправил письмо», – говорит Валентина.

Женщины надеются, что это послание каким-то образом прольет свет на случившееся, потому что они до сих пор не верят, что предсмертную записку, найденную у парня, написал сам Евгений.

Как сообщало Амур.инфо, военнослужащего из Челябинской области Евгения Кувайцева, который проходил службу в белогорской военной части, обнаружили 26 января с огнестрельным ранением головы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 110 УК РФ (покушение на доведение до самоубийства).

На месте происшествия работают криминалисты военного следственного управления Следственного комитета РФ по Восточному военному округу.