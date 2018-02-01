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В Амурскую область прилетели родные солдата, раненного в воинской части Белогорска

В Амурскую область прилетели родные солдата, раненного в воинской части Белогорска
Фото: vk.com

Мама и сестра солдата-срочника Евгения Кувайцева прилетели в Амурскую область. Обе женщины уже побывали у него в военном госпитале. По их информации, накануне трагедии Евгений написал домой письмо, которое они еще не получили.

Как сообщила сестра Евгения – Валентина – в госпитале они побывали уже четырежды. Состояние молодого человека без изменений, он по-прежнему в коме. «Мозг полностью отключен, он полностью зависит от аппаратов», – рассказала Валентина.

На вопрос, требуется ли пострадавшему помощь других клиник, она ответила, что пока нет, врачи на месте оказывают необходимую помощь.

Кроме того, сослуживцы рассказали матери Евгения, Елене, что накануне ЧП тот отправил домой письмо со стихами.

«Письмо ждём. Сказали мальчики, что он отправил письмо», – говорит Валентина.

Женщины надеются, что это послание каким-то образом прольет свет на случившееся, потому что они до сих пор не верят, что предсмертную записку, найденную у парня, написал сам Евгений.

Как сообщало Амур.инфо, военнослужащего из Челябинской области Евгения Кувайцева, который проходил службу в белогорской военной части, обнаружили 26 января с огнестрельным ранением головы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 110 УК РФ (покушение на доведение до самоубийства).

На месте происшествия работают криминалисты военного следственного управления Следственного комитета РФ по Восточному военному округу.

Просмотров всего: 2703

#военные #здоровье #происшествия

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Комментарии
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  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    Сил им и здоровья.

  • Трытата

    Трытата
    2 часа назад

    жаль парня, хотел вырваться из села, зарабатывать деньги....не дали.

  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    хоть бы выжил

  • DrDimon

    DrDimon
    1 час назад

    Братеев

    хоть бы выжил



    При таких ранениях (судя по описанию - в голову) шансов на это, увы, немного.

    Эх, пацан, натворил дел на радость маме...

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    надежда есть, надо ждать и молиться.

  • SoSeDkA

    SoSeDkA
    1 час назад

    Что же так повлияло на его разочарование в жизни за 2.5 месяца службы?

  • sadam_1974

    sadam_1974
    55 минут назад

    при огнестрельном ранении в голову шансов практически нет. Не спасут пацана ((

  • Буцефал

    Буцефал
    31 минута назад

    Думал что в сказку попал...Резко обломили.

  • Владимир 5

    Владимир 5
    31 минута назад

    надежда всегда есть

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