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сегодня, 12:11 15

Александр Козлов: космодром – один из важнейших факторов развития Приамурья

Александр Козлов: космодром – один из важнейших факторов развития Приамурья
Фото: instagram.com

За пуском ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Восточный вместе с руководителем госкорпорации Роскосмос Игорем Комаровым наблюдал и глава региона Александр Козлов. Он отметил, что Восточный играет большую роль в развитии Амурской области.

«Сегодня второй раз наблюдал за тем, как стартует ракета. Скажу вам – это удивительное зрелище. Надеюсь, что дальше всё пройдёт в штатном режиме и космические аппараты будут доставлены на орбиту. В целом хочу отметить, что космодром для области – это один из важнейших факторов развития. Благодаря Восточному в стране появился новый город на карте – Циолковский. Сейчас в нём живет уже 8 тысяч человек. По оценкам, через несколько лет в городе будет проживать до 30 тысяч человек.

Также космодром – это экономика. С 2012 по 2017 год в бюджет Амурской области от организаций, которые строят и эксплуатируют космодром Восточный, поступило около 2,5 миллиарда рублей. "Амурская область – космическая" – это не просто слоган. Это факт. И мы гордимся, что наш регион стал космической гаванью всей страны», – отметил глава региона.

1 февраля, в 11:07:18 по амурскому времени с первого российского гражданского космодрома была запущена ракета-носитель «Союз-2.1а». На целевую орбиту она должны вывести два метеоспутника «Канопус-В» № 3 и 4 и девять космических аппаратов, которые выступят в качестве попутной нагрузки по коммерческим контрактам – это аппараты США и Германии.

Просмотров всего: 1057

#губернатор #космодром #космос #экономика

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Комментарии
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  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    3 часа назад

    Саш..перестань пороть чушь. Сколько комбайнов построили на космодроме? Сколько пшеницы вырастили? Добыли полезных ископаемых? Денег от организаций которые строят его будет все меньше и меньше...И где развитие? Только развитие разговорной речи.....Ну и талант хоккеиста растет.

  • холостяк

    холостяк
    2 часа назад

    Прочитал и прослезился Также космодром – это экономика. С 2012 по 2017 год в бюджет Амурской области от организаций, которые строят и эксплуатируют космодром Восточный, поступило около 2,5 миллиарда рублей. "Амурская область – космическая" За 5 лет 2.5милиарда Это 500 мил в год на область. А куда эти деньги пошли?

  • Терминатор

    Терминатор
    2 часа назад

    Можно пожалуйста помедленнее, я заПиссываюю...

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    2 часа назад

    А после окончания губернаторства, Сан Саныч, куда рванешь ... в Москву или сразу на Мальту?

  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    на экономику АО космодром может и влияет (специалистам виднее) , но вот простым людям от этих мегастроек перепадают жалкие крохи, поэтому и отток населения у Вас из области, господин Козлов! Кормите население байками про "Величие Родины", а в чем это величие проявляется? В том что вы наполняете деньгами казну, которую сами же на себя и тратите!? Проведите ГАЗ людям, сделайте доступным электричество, дороги и мосты, снизите цены на перелеты в центр, создайте условия что бы люди зарабатывали сами и платите достойную зарплату тем кто на государство работает! Вот что люди от вас ждут, а не роста там "чего то никому не понятного". Нефть растет, казну опять распирает нефтедолларами, а народ беднеет и не видит просвета.

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    АКЦИОнерА после окончания губернаторства, Сан Саныч, куда рванешь ... в Москву или сразу на Мальту?


    ракетой на Луну!

  • butterfly effect

    butterfly effect
    1 час назад

    Появился новый город на карте-Циолковский... А Углегорска не было? В бюджет поступило 2,5 млрд. А мне что с того, я как гражданин стратегически важного объекта России и Амурской области, ни копейки из этих денег не увидела и не получила, кроме загаженой экологии. Это жителям должны платить за то что живут здесь и дышат этим дерьмом, а не наоборот, сдирать налоги с простых людей.

  • butterfly effect

    butterfly effect
    1 час назад

    Постояли, поулыбались красиво...отчёт для Москоу.

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    Павел Флудерский

    Саш..перестань пороть чушь. Сколько комбайнов построили на космодроме? Сколько пшеницы вырастили? Добыли полезных ископаемых? Денег от организаций которые строят его будет все меньше и меньше...И где развитие? Только развитие разговорной речи.....Ну и талант хоккеиста растет.



    погодите, погодите... по последним мыслеизъявлениям либерастов добыча полезных ископаемых и выращивание пшеницы сои тоже не развитие, т.к. якобы области и простым жителям с этого проку нет никакого.



    так что сравнивайте космодром только с заводом Тесла или типа того, все остальное - это не развитие, так...



  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    butterfly effect

    А мне что с того, я как гражданин стратегически важного объекта России и Амурской области, ни копейки из этих денег не увидела и не получила, кроме загаженой экологии.



    так надо было зарегистрироваться на специальном сайте, вам бы домой завезли деньжат. что же вы так опростоволосились?

    а в каком собственно месте экология загажена космодромом?



    Это жителям должны платить за то что живут здесь и дышат этим дерьмом, а не наоборот, сдирать налоги с простых людей.



    пусть такие жители поскорее на Кубань свалят

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    КАКОЕ отношение к области имеет ЭТОТ космодром?.. это достижение амурской области?.. у нас развивается ракетостроение, как у Северной Кореи?.. У нас строятся высокотехнологичные производства в том числе по микроэлектронике?.. Или работу дворника дали на Циалковском, чтобы стартовый стол подметать?

    Может хватит уже приписывать себе того, к чему отношения не имеет область, а?

  • БаРмалей

    БаРмалей
    55 минут назад

    2.5млр?? А где получить доляху? Вранье и лозунги!пока каждый житель приамурья не начнет получать кэш с каждого запуска-пустой треп

  • холостяк

    холостяк
    51 минута назад

    А мне интересно Циолковский. Сейчас в нём живет уже 8 тысяч человек. По оценкам, через несколько лет в городе будет проживать до 30 тысяч человек. Что будут делать приехавшие 22тыс человек на космодроме?

  • ПИСЬМО

    ПИСЬМО
    27 минут назад

    Что будут делать приехавшие 22тыс человек на космодроме? На смотровых площадках при запусках ракет будут создавать массы приезжих из других регионах для отчета в Москву.

  • oenesterov

    oenesterov
    9 минут назад

    Сергей Труш

    КАКОЕ отношение к области имеет ЭТОТ космодром?.. это достижение амурской области?.. у нас развивается ракетостроение, как у Северной Кореи?.. У нас строятся высокотехнологичные производства в том числе по микроэлектронике?.. Или работу дворника дали на Циалковском, чтобы стартовый стол подметать?

    Может хватит уже приписывать себе того, к чему отношения не имеет область, а?



    Труш, а ты депутатом сразу с рождения стал или пожил лет 30?



    Космодрому третий год только пошел, а ему уже высокотехнологичные производства там подавай.



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