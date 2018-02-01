Александр Козлов: космодром – один из важнейших факторов развития Приамурья

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«Сегодня второй раз наблюдал за тем, как стартует ракета. Скажу вам – это удивительное зрелище. Надеюсь, что дальше всё пройдёт в штатном режиме и космические аппараты будут доставлены на орбиту. В целом хочу отметить, что космодром для области – это один из важнейших факторов развития. Благодаря Восточному в стране появился новый город на карте – Циолковский. Сейчас в нём живет уже 8 тысяч человек. По оценкам, через несколько лет в городе будет проживать до 30 тысяч человек.

Также космодром – это экономика. С 2012 по 2017 год в бюджет Амурской области от организаций, которые строят и эксплуатируют космодром Восточный, поступило около 2,5 миллиарда рублей. "Амурская область – космическая" – это не просто слоган. Это факт. И мы гордимся, что наш регион стал космической гаванью всей страны», – отметил глава региона.

1 февраля, в 11:07:18 по амурскому времени с первого российского гражданского космодрома была запущена ракета-носитель «Союз-2.1а». На целевую орбиту она должны вывести два метеоспутника «Канопус-В» № 3 и 4 и девять космических аппаратов, которые выступят в качестве попутной нагрузки по коммерческим контрактам – это аппараты США и Германии.