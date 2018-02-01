Амурский онкодиспансер проведет день открытых дверей

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3 февраля Амурский oблacтнoй oнкoдиcпaнcep проведет дeнь oткpытыx двepeй, посвященный Bceмиpному дню бopьбы пpoтив paкa. Амурчан примут врачи-онкологи: маммолог, уролог, акушер-гинеколог, хирург.

«День открытых дверей проводится с целью выявления фоновой патологии и злокачественных новообразований видимых локализаций. Поэтому пациентов с уже установленным диагнозом злокачественного новообразования, состоящих на учете в онкодиспансере, и пациентов с фоновой патологией просим запланировать свой визит к нам согласно установленным для них срокам наблюдения. А 3 февраля, в день открытых дверей, мы ждем всех, кто пожелает проверить свое здоровье, чтобы исключить онкопатологию», – объяснила главный врач онкодиспансера Светлана Леонтьева.

Попасть на прием можно как по предварительной записи, так и без нее. При себе необходимо иметь действующий полис медицинского страхования, паспорт, СНИЛС, результаты предварительных обследований, если такие проводились.

Амурчане смогут без предварительной записи сдать кровь на онкомаркеры. В онкодиспансере будут проводить забор крови у лиц старше 40 лет.

Не требуется предварительная запись и для проведения маммографии для женщин старше 40 лет.

Вести прием пациентов 3 февраля врачи-онкологи будут с 08:00 до 14:00. Адрес поликлиники: г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 110. Предварительная запись по телефону: 8914-556-66-11.