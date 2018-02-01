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В Приамурье за мошенничество осуждены начальник и бухгалтер муниципального учреждения

В Приамурье за мошенничество осуждены начальник и бухгалтер муниципального учреждения
Фото: user.vse42.ru

Завитинский районный суд вынес приговор двум сотрудницам муниципального казенного учреждения района – «Централизованная бухгалтерия». Начальника и бухгалтера признали виновными в хищении 270 тысяч рублей, сообщает областная прократура.

В суде было установлено, что в с февраля 2015 года по июнь 2016 года 52-летняя начальник и ее 54-летняя подчиненная – бухгалтер учреждения – в служебное время изготавливали подложные платежные поручения. Практически ежемесячно, а иногда и дважды в месяц они передавали заявки в финансовый отдел Завитинского района на оплату этих платежных поручений, после чего денежные средства в среднем по 10-15 тысяч рублей поступали на счета каждой. Инициатором этих действий выступила начальник МКУ «Централизованная бухгалтерия», сообщается на сайте областной прокуратуры.

Женщин признали виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере».

При назначении наказания суд учел признание женщинами вины в совершении преступления, их раскаяние, а также полное возмещение причиненного ущерба в размере 270 тысяч рублей.

В итоге руководитель учреждения и ее подчиненная получили условные сроки: начальник – 2 года 7 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, бухгалтер – 2 года 3 месяца условно, с испытательным сроком 1 год.

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#Завитинск #закон #происшествия #финансы

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Комментарии
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  • Немо

    Немо
    3 часа назад

    До тех пор, пока злодеям будут давать условные сроки, хищения будут продолжаться. Раскаялись они...ага...

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