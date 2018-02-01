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1февраля
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сегодня, 11:11 5

Взлетела: с космодрома Восточный стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» (видео)

Взлетела: с космодрома Восточный стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» (видео)

Третий пуск на космодроме Восточный состоялся 1 февраля. Ровно в 11:07:18 ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала. На орбиту она должна вывести российские спутники дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций «Канопус-В» № 3 и № 4, а также малые космические аппараты попутной нагрузки.

За пуском ракеты амурчане наблюдали со смотровых площадок, расположенных в районе космодрома Восточный. Следить за пуском могли и читатели Амур.инфо на сайте информагентства и в аккаунте Амур.инфо в Инстаграме. Видео по прежнему доступно.

Запуск прошел штатно.

Первая ступень должна по плану отделиться в 11:09, еще через две минуты должен произойти сброс головного обтекателя, в 11:12 – отделение второй ступени, в 11:16 – отделение головного блока от третьей ступени.

Спутники дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» № 3 и 4 должны отделиться в 12:06 по амурскому времени. Далее произойдет отделение других космических аппаратов.

Помимо отечественных аппаратов «Канопус-В» № 3 и «Канопус-В» № 4, на орбиту выведут 9 иностранных спутников. 4 из них американские – LEMUR – они предназначены для наблюдения за движением морских и воздушных судов.

Еще пять спутников – немецкие. Четыре из них – S-NET – предназначены для демонстрации технологий межспутниковой связи. Их изготовитель и конечный пользователь – берлинский технический университет.

Еще один спутник – Star-one – нужен немцам для демонстрации технологий и радиолюбительской связи.

Первый пуск с космодрома Восточный состоялся 28 апреля 2016 года. На орбиту запустили ракету-носитель «Союз 2.1а» с тремя спутниками «Ломоносов», «Аист-2Д» и «СамСат-218». Изначально планировалось, что пуск состоится на день раньше. Однако на последней минуте перед стартом запуск по технической причине перенесли.

Второй пуск прошел 28 ноября 2017 года, когда ракета с 19 спутниками, 17 из которых были коммерческими, долетела только до промежуточной орбиты, а затем все спутники упали в океан. Аварийная комиссия, которая расследовала причины неудачи, пришла к выводу, что система управления разгонного блока «Фрегат» рассчитала вращение не в ту сторону.

Декабрьский запуск с Восточного перенесли на 1 февраля.

Видео: Роскосмос

Просмотров всего: 5572

#космодром #космос

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    4 часа назад

    хоть бы на голову не упала

  • oenesterov

    oenesterov
    4 часа назад

    Братеев

    хоть бы на голову не упала



    у тебя ее все-равно нет



  • OT

    OT
    4 часа назад

    oenesterov

    Братеев

    хоть бы на голову не упала



    у тебя ее все-равно нет



    После падения надо так говорить, хотя уж и говорить-то будет нечем.

  • Арболет

    Арболет
    4 часа назад

    Две новости рядом 1. С космодрома Восточный стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» и 2) Амурский oблacтнoй oнкoдиcпaнcep проведет дeнь oткpытыx двepeй.

    Думаю, что ни какой связи нет.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    4 часа назад

    АрболетДве новости рядом 1. С космодрома Восточный стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» и 2) Амурский oблacтнoй oнкoдиcпaнcep проведет дeнь oткpытыx двepeй.

    Думаю, что ни какой связи нет.


    Это царский троллинг от АИ)))

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