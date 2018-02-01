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В Февральске из-за обогревателя едва не сгорел многоквартирный дом (видео)

В Февральске из-за обогревателя едва не сгорел многоквартирный дом (видео)

Вечером 31 января в Февральске Селемджинского района загорелся трехэтажный жилой дом. Звонок в пожарную службу поступил в 20:42 по местному времени. На место происшествия выехал личный состав пожарной части № 54 населенного пункта в составе 10 человек и двух автоцистерн, сообщают в Амурском центре ГЗ и ПБ.

24-квартирный жилой дом загорелся по улице Дзержинского. Там проживали 24 человека, из них пятеро детей. Все они до приезда огнеборцев покинули свои квартиры.

На момент прибытия пожарных подразделений квартира на первом этаже горела открытым пламенем. Огонь по внешней обшивке здания начал распространяться дальше.

Момент пожара удалось заснять очевидцам. «Офигеть, как спичка, горит, вообще, реально потушить, нет?» – комментирует автор видео.

Уже через пять минут после прибытия огнеборцы смогли локализовать возгорание. Пока тушили огонь, специалисты газодымозащитной службы проверили все квартиры подъезда, чтобы убедиться, что внутри не осталось людей и животных. Открытое горение в квартире удалось ликвидировать через десять минут.

Квартира на первом этаже выгорела полностью, на втором этаже повреждены два стеклопакета и часть комнаты.

На время тушения пожара вся улица была отключена от электроэнергии. Предварительной причиной называют использование самодельного обогревателя, который остался без присмотра. На месте работают специалисты, сообщают в Амурском центре ГЗ и ПБ.

Фото: пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ

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#МЧС #пожары

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Комментарии
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  • vertex

    vertex
    5 часов назад



    На момент прибытия пожарных подразделений квартира на первом этаже горела открытым пламенем. Огонь по внешней обшивке здания начал распространяться дальше.

    Момент пожара удалось заснять очевидцам. «Офигеть, как спичка, горит, вообще, реально потушить, нет?» – комментирует автор видео.



    Кто и из чего данный скворечник слепил?

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