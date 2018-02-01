Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:40 1

Амурчане стали чаще оформлять брачные договоры

Амурчане стали чаще оформлять брачные договоры
Фото: rbk.ru

Официально оформлять свои отношения россияне стали чаще. Эту тенденцию отмечают в Федеральной нотариальной палате. В Приамурье также отмечают рост регистрации брачных договоров.

В Федеральной нотариальной палате сообщили, что за год было оформлено 87,5 тысячи брачных контрактов. Ежегодно число пар, заключивших брачный договор, увеличивается в 1,5 раза, пишет «Российская газета». Люди привыкают оформлять свои отношения не только в ЗАГСе, но и у нотариуса. Причём такая тенденция наблюдается и в Амурской области.

«В Амурской области действительно каждый год увеличивается количество лиц, заключающих брачный договор. В настоящее время молодые начали понимать, что это действительно важный момент семейной жизни, потому что он регулирует материальные отношения. Это помогает в таких случаях, например, если молодые хотят ипотеку оформить. Они обращаются к нотариусу за помощью при заключении брачного договора, чтобы один из супругов мог самостоятельно выплачивать ипотеку», – рассказала информационной службе «Эха Москвы в Благовещенске» президент Нотариальной палаты региона Ася Казарян.

В 2015 году в Амурской области заключили 131 брачный договор, в 2016-м их стало 189, за прошедший год зарегистрировано – 184.

Просмотров всего: 1573

#жизнь #закон #финансы

распечатать

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Плевать

    Плевать
    2 часа назад

    Еще бы, ибо семейным кодексом, любой уважающий себя мужчина должен разжигать печь в гараже, на более эта тряпка бумажная негоже.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 1

Размеры детских пособий в Амурской области увеличили

Общество

За пуском ракеты не следили, но в успех верим: итоги опроса благовещенцев
Общество 1

В Приамурье за мошенничество осуждены начальник и бухгалтер муниципального учреждения
Общество 2

Минстрой поможет россиянам экономить на отоплении