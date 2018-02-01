Амурчане стали чаще оформлять брачные договоры

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Официально оформлять свои отношения россияне стали чаще. Эту тенденцию отмечают в Федеральной нотариальной палате. В Приамурье также отмечают рост регистрации брачных договоров.

В Федеральной нотариальной палате сообщили, что за год было оформлено 87,5 тысячи брачных контрактов. Ежегодно число пар, заключивших брачный договор, увеличивается в 1,5 раза, пишет «Российская газета». Люди привыкают оформлять свои отношения не только в ЗАГСе, но и у нотариуса. Причём такая тенденция наблюдается и в Амурской области.

«В Амурской области действительно каждый год увеличивается количество лиц, заключающих брачный договор. В настоящее время молодые начали понимать, что это действительно важный момент семейной жизни, потому что он регулирует материальные отношения. Это помогает в таких случаях, например, если молодые хотят ипотеку оформить. Они обращаются к нотариусу за помощью при заключении брачного договора, чтобы один из супругов мог самостоятельно выплачивать ипотеку», – рассказала информационной службе «Эха Москвы в Благовещенске» президент Нотариальной палаты региона Ася Казарян.

В 2015 году в Амурской области заключили 131 брачный договор, в 2016-м их стало 189, за прошедший год зарегистрировано – 184.