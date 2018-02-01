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1февраля
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сегодня, 10:50 7

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Восточный: прямая трансляция

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Восточный: прямая трансляция

До третьего пуска ракеты-носителя с космодрома Восточный в Амурской области остались считанные минуты. Запуск запланирован на 11:07:18 по амурскому времени. На Амур.инфо идет прямая трансляция.

Трансляцию пуска ведет ЦЭНКИ.

В трех километрах от стартового стола Восточного работает журналист Амур.инфо. Он обеспечивает трансляцию на сайте и в аккаунте Амур.инфо в Инстаграме.

Готовность объектов наземной космической инфраструктуры и ракеты космического назначения «Союз-2.1а» к пуску проверила комиссия Роскосмоса. Накануне делегация прибыла на космодром Восточный. Возглавил делегацию генеральный директор Госкорпорации Игорь Комаров.

В рамках третьего пуска с Восточного ракета-носитель «Союз-2.1а» выведет в космос российские спутники дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций «Канопус-В» № 3 и № 4, а также малые космические аппараты попутной нагрузки.

За пуском ракеты амурчане наблюдают и со смотровых площадок, которые расположены вдоль федеральной трассы «Амур» на базе кафе неподалеку от ЗАТО Циолковский, Шимановска и в Свободненском районе.

Просмотров всего: 7822

#космодром #космос #СМИ

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Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • Кварц

    Кварц
    5 часов назад

    Ну, Слава Богу, улетела!

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    5 часов назад

    Давай, детка, не подведи.

  • alex 3

    alex 3
    4 часа назад

    Не подвела! В добрый путь!

  • inoy

    inoy
    4 часа назад

    по дальше от Амурки

  • Cogito, ergo sum

    Cogito, ergo sum
    4 часа назад

    Более лучше помахали кадилом?

  • Мира

    Мира
    4 часа назад

    Слава Богу не взорвалась на старте! Мы живы!

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    4 часа назад



    05:07:18 - Старт ракеты космического назначения;

    05:09:16 - Отделение 1 ступени;

    05:11:01 - Сброс головного обтекателя

    05:12:05 - Отделение 2 ступени;

    05:16:07 - Отделение головного блока от 3 ступени;

    05:16:12 - 05:17:07 - РБ «Фрегат». Формирование первой переходной орбиты;

    06:03:10 - 06:04:35 - РБ «Фрегат». Формирование орбиты отделения КА «Канопус-В»;

    06:06:15 - 06:12:05 - Отделение КА «Канопус-В» № 3 и 4;

    06:43:58 - 06:45:05 - РБ «Фрегат». Формирование второй переходной орбиты;

    07:26:28 - 07:27:34 - РБ «Фрегат». Формирование орбиты отделения группы МКА;

    07:33:02 - 07:33:32 - Отделение четырех КА S-NET;

    07:37:12 - 07:50:32 - Отделение четырех КА Lemur и КА D-Star One;

    08:18:08 - 09:09:48 - РБ «Фрегат». 5-е и 6-е включение двигателей. Формирование переходной орбиты

    09:58:58 - 10:00:46 - РБ «Фрегат». Перевод РБ на траекторию входа в атмосферу

    ~10:34:44 - Вход разгонного блока в атмосферу (высота 100 км). Затопление в акватории Тихого океана.

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