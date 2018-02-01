Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Восточный: прямая трансляция
До третьего пуска ракеты-носителя с космодрома Восточный в Амурской области остались считанные минуты. Запуск запланирован на 11:07:18 по амурскому времени. На Амур.инфо идет прямая трансляция.
Трансляцию пуска ведет ЦЭНКИ.
В трех километрах от стартового стола Восточного работает журналист Амур.инфо. Он обеспечивает трансляцию на сайте и в аккаунте Амур.инфо в Инстаграме.
Готовность объектов наземной космической инфраструктуры и ракеты космического назначения «Союз-2.1а» к пуску проверила комиссия Роскосмоса. Накануне делегация прибыла на космодром Восточный. Возглавил делегацию генеральный директор Госкорпорации Игорь Комаров.
В рамках третьего пуска с Восточного ракета-носитель «Союз-2.1а» выведет в космос российские спутники дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций «Канопус-В» № 3 и № 4, а также малые космические аппараты попутной нагрузки.
За пуском ракеты амурчане наблюдают и со смотровых площадок, которые расположены вдоль федеральной трассы «Амур» на базе кафе неподалеку от ЗАТО Циолковский, Шимановска и в Свободненском районе.
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