Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Восточный: прямая трансляция

До третьего пуска ракеты-носителя с космодрома Восточный в Амурской области остались считанные минуты. Запуск запланирован на 11:07:18 по амурскому времени. На Амур.инфо идет прямая трансляция.

Трансляцию пуска ведет ЦЭНКИ.

В трех километрах от стартового стола Восточного работает журналист Амур.инфо. Он обеспечивает трансляцию на сайте и в аккаунте Амур.инфо в Инстаграме.

Готовность объектов наземной космической инфраструктуры и ракеты космического назначения «Союз-2.1а» к пуску проверила комиссия Роскосмоса. Накануне делегация прибыла на космодром Восточный. Возглавил делегацию генеральный директор Госкорпорации Игорь Комаров.

В рамках третьего пуска с Восточного ракета-носитель «Союз-2.1а» выведет в космос российские спутники дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций «Канопус-В» № 3 и № 4, а также малые космические аппараты попутной нагрузки.

За пуском ракеты амурчане наблюдают и со смотровых площадок, которые расположены вдоль федеральной трассы «Амур» на базе кафе неподалеку от ЗАТО Циолковский, Шимановска и в Свободненском районе.