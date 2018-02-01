В Приамурье выросли пособия на погребение

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С 1 февраля 2018 года увеличился размер пособия на погребение на 2,5 %. За получением выплаты могут обратиться лица, понесшие расходы на похороны, причем это могут быть не только родственники.

Сумма единовременной выплаты на погребение выросла с 6 674,70 копеек до 6 841,57 копеек. Там, где есть районный коэффициент, эта сумма несколько больше. При районном коэффициенте 1,4 (ряд территорий Сковородинского, Магдагачинского и Шимановского районов) размер пособия составит 7 981,83 копеек; 1,3 (Зейский, Тындинский, Селемджинский районы, а также территории поселковых и сельских администраций, расположенных в 30-километровой приграничной зоне области) – 7 411,70 копеек; 1,2 (города Благовещенск, Белогорск, Свободный, Райчихинск, Шимановск и другие) – 6 841,57 рублей.

За средствами по случаю смерти неработающих пенсионеров необходимо обратиться в Пенсионный фонд Амурской области. За пособием на других умерших граждан нужно обращаться в региональный фонд социального страхования.

Относительно компенсации за неработающих пенсионеров те, кто взяли на себя организацию похорон, должны обратиться в клиентскую службу ПФР по месту жительства, но не позднее 6 месяцев со дня смерти.

Получателем может быть любой человек, предоставивший документы, даже не родственник. Такому человеку не нужно прилагать чеки, подтверждающие организацию погребения. При подаче заявления на выплату пособия необходимо подать только паспорт, справку о смерти пенсионера, выданную органами ЗАГС, трудовую книжку умершего для подтверждения факта отсутствия работы у пенсионера на день смерти (при наличии).

Жители отдалённых сёл могут направить заявление почтой, приложив оригинал справки о смерти, копии паспорта и трудовой книжки. При личном обращении гражданин получает платёжное поручение, по которому ему выплачиваются деньги в почтовом отделении. Жителям отдалённых сёл пособие перечисляется в отделение связи по месту жительства, если в заявлении была указана такая просьба. Также возможно зачисление денег на банковскую карту гражданина, обратившегося за выплатой. Пособие перечисляется в день обращения.

Помимо социального пособия на погребение, членам семьи выплачивается недополученная (в месяце смерти) пенсия умершего пенсионера. Для этого необходимо обратиться в то управление Пенсионного фонда, где умерший получал пенсию.

Горячая линия в ОПФР по Амурской области – 8(4162) 202-400.