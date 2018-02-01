В Белогорске идёт перепись дорог

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В Белогорске проводится ревизия дорог. Инвентаризацию дорожной сети ведут специалисты комитета имущественных отношений. По официальным данным, в настоящее время в городе числится 269 дорог общей протяжностью почти 224,5 километра.

«Уже есть подтверждение тому, что дорог в черте городского округа гораздо больше, чем учтенных в разных базах, – рассказал председатель комитета имущественных отношений Дмитрий Саржевский. – По поручению главы Белогорска обработана имеющаяся в комитете информация о муниципальной собственности, данные кадастровой палаты, сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, а также решение городского совета о перечне утвержденных улиц. Параллельно идет ежедневный поквартальный объезд территории Белогорска для определения фактического наличия зарегистрированных документально дорог, а также выявления участков, которых нет в базах данных. Разночтения есть, так же, как и наличие гравийных, заасфальтированных еще в советское время, но не прошедших в свое время инвентаризацию дорог».

Сейчас комиссия оформляет выявленные разночтения и неучтенные ранее участки дорожной сети Белогорска актами осмотра. После будут внесены изменения в существующую документацию. По предварительным данным, протяженность дорог муниципалитета увеличится не менее чем на 10 километров.