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сегодня, 09:57 1

В Белогорске идёт перепись дорог

В Белогорске идёт перепись дорог
Фото: astv.ru

В Белогорске проводится ревизия дорог. Инвентаризацию дорожной сети ведут специалисты комитета имущественных отношений. По официальным данным, в настоящее время в городе числится 269 дорог общей протяжностью почти 224,5 километра.

«Уже есть подтверждение тому, что дорог в черте городского округа гораздо больше, чем учтенных в разных базах, – рассказал председатель комитета имущественных отношений Дмитрий Саржевский. – По поручению главы Белогорска обработана имеющаяся в комитете информация о муниципальной собственности, данные кадастровой палаты, сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, а также решение городского совета о перечне утвержденных улиц. Параллельно идет ежедневный поквартальный объезд территории Белогорска для определения фактического наличия зарегистрированных документально дорог, а также выявления участков, которых нет в базах данных. Разночтения есть, так же, как и наличие гравийных, заасфальтированных еще в советское время, но не прошедших в свое время инвентаризацию дорог».

Сейчас комиссия оформляет выявленные разночтения и неучтенные ранее участки дорожной сети Белогорска актами осмотра. После будут внесены изменения в существующую документацию. По предварительным данным, протяженность дорог муниципалитета увеличится не менее чем на 10 километров.

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#Белогорск #ЖКХ

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    5 часов назад

    опять работа для мэра

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