Амур.инфо будет транслировать третий пуск ракеты с Восточного

Ракета-носитель «Союз-2.1а» выведет в космос российские спутники дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций «Канопус-В» № 3 и № 4, а также малые космические аппараты попутной нагрузки.

Старт намечен на 11:07:18 по амурскому времени. Журналист Амур.инфо находится на площадке в 2-3 километрах от стартового стола. С этой площадки будет вестись трансляция пуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» на сайте информагентства и в аккаунте Амур.инфо в Инстаграме. Прямую трансляцию будет традиционно вести Роскосмос. Видео вы также сможете смотреть на сайте информагентства.

Этот пуск станет третьим в истории нового амурского космодрома. Изначально он был запланирован на декабрь 2017 года, но из-за нештатной ситуации дату решили перенести.

Третий пуск с космодрома Восточный запланирован на 11:07:18 по амурскому времени. Наблюдать за ним все желающие смогут со смотровых площадок. Они расположены вдоль федеральной трассы «Амур» на базе кафе неподалеку от ЗАТО Циолковский, Шимановска и в Свободненском районе.