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сегодня, 09:47 21

Амур.инфо будет транслировать третий пуск ракеты с Восточного

Амур.инфо будет транслировать третий пуск ракеты с Восточного

В 11:07:18 по амурскому времени на космодроме Восточный состоится третий пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а». Наблюдать за ним можно будет на сайте Амур.инфо. Журналисты агентства будут транслировать пуск на сайте информагентства и в аккаунте Амур.инфо в Инстаграме.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» выведет в космос российские спутники дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций «Канопус-В» № 3 и № 4, а также малые космические аппараты попутной нагрузки.

Старт намечен на 11:07:18 по амурскому времени. Журналист Амур.инфо находится на площадке в 2-3 километрах от стартового стола. С этой площадки будет вестись трансляция пуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» на сайте информагентства и в аккаунте Амур.инфо в Инстаграме. Прямую трансляцию будет традиционно вести Роскосмос. Видео вы также сможете смотреть на сайте информагентства.

Этот пуск станет третьим в истории нового амурского космодрома. Изначально он был запланирован на декабрь 2017 года, но из-за нештатной ситуации дату решили перенести.

Третий пуск с космодрома Восточный запланирован на 11:07:18 по амурскому времени. Наблюдать за ним все желающие смогут со смотровых площадок. Они расположены вдоль федеральной трассы «Амур» на базе кафе неподалеку от ЗАТО Циолковский, Шимановска и в Свободненском районе.

Просмотров всего: 3859

#космодром #космос #СМИ

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Комментарии
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  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    6 часов назад

    а если опять баранка?)))

    не зря же про вагоны для зэков ранее написали)))

  • Терминатор

    Терминатор
    5 часов назад

    Водонепроницаемая ракета?!

  • Эксперт Всезнанский

    Эксперт Всезнанский
    5 часов назад

    Да нормально все спутники приводнятся!

  • БаРмалей

    БаРмалей
    5 часов назад

    Нищему народу с голой жопой вот это шоу как раз и надо

  • Allgemeine

    Allgemeine
    4 часа назад

    БаРмалейНищему народу с голой жопой вот это шоу как раз и надо


    Хочешь старые труханы отдам, народ ?

  • БаРмалей

    БаРмалей
    3 часа назад

    Вочко себе запихни

  • Allgemeine

    Allgemeine
    3 часа назад

    БаРмалейВочко себе запихни


    Пиши раздельно, извращенец.

    "С голой жопой", "в очко". Сразу видно специалиста, широко известного... В узких кругах... ))

  • Nabivachev

    Nabivachev
    3 часа назад

    Все, российские спутники вышли на орбиты и взяты на управление. Примерно через полчаса начнут отделяться иностранные спутники.

  • Myxira

    Myxira
    3 часа назад

    Алилуйя!

    В Благовещенске из-за повисшей над горизонтом задымленности пуска не было видно....

  • YRKAGRA

    YRKAGRA
    2 часа назад

    Всё штатно ,нормально,так и должно быть!

  • DrDimon

    DrDimon
    2 часа назад

    БаРмалей

    Нищему народу с голой жопой вот это шоу как раз и надо



    Хорошо рассуждать о нищете за ноутбуком тыщонок за 30. Не так ли?

    Смотрю, народ тут собрался, обитающий преимущественно на паперти.

  • YRKAGRA

    YRKAGRA
    2 часа назад

    а почему за 30 :(? до обвала брал,счас заценили 75,ну ссд вставил:)

  • Nabivachev

    Nabivachev
    1 час назад

    DrDimon

    БаРмалей

    Нищему народу с голой жопой вот это шоу как раз и надо



    Хорошо рассуждать о нищете за ноутбуком тыщонок за 30. Не так ли?

    Смотрю, народ тут собрался, обитающий преимущественно на паперти.



    может, там вайфай бесплатный раздают? )

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    DrDimon

    БаРмалей

    Нищему народу с голой жопой вот это шоу как раз и надо



    Хорошо рассуждать о нищете за ноутбуком тыщонок за 30. Не так ли?

    Смотрю, народ тут собрался, обитающий преимущественно на паперти.



    нищие духом, ибо богатые желчью.



  • Nabivachev

    Nabivachev
    1 час назад

    немецкие и американские спутники тоже выведены. в общем, запуск полностью успешный.

  • Allgemeine

    Allgemeine
    45 минут назад

    Nabivachevнемецкие и американские спутники тоже выведены. в общем, запуск полностью успешный.


    Жалко. Столько скулежников пропало и на форуме стало тихо. А то бы нафлудили уже 10 страниц искрометных юморесок и стенаний...

  • Nabivachev

    Nabivachev
    43 минуты назад

    не, не жалко.

  • холостяк

    холостяк
    34 минуты назад

    Allgemeine

    Nabivachev

    немецкие и американские спутники тоже выведены. в общем, запуск полностью успешный.



    Жалко. Столько скулежников пропало и на форуме стало тихо. А то бы нафлудили уже 10 страниц искрометных юморесок и стенаний...



    А я очень рад, что удачно запустили. В отместку Америке, которая на нас наложила санкции, которая не пускает нас на Олимпиаду. Мы запустили их спутники и возможно шпионы. Какие мы молодцы.

  • Allgemeine

    Allgemeine
    32 минуты назад

    Nabivachevне, не жалко.


    Я иронизирую. В прошлый раз, когда из-за ошибки алгоритма, спутники бульканулись в океан, вой стоял до небес.

    А сейчас эти "страдальцы за космонавтику" резко попрятали свои языки.

  • Allgemeine

    Allgemeine
    30 минут назад

    холостякА я очень рад, что удачно запустили. В отместку Америке, которая на нас наложила санкции, которая не пускает нас на Олимпиаду. Мы запустили их спутники и возможно шпионы. Какие мы молодцы.


    Вылезло тело с омерикой и олимпиадой в голове...

    Конечно, мы шпионажные спутники запустили по рандомной орбите, которую саминезнаем на то они и шпиёнские, чтобы непалить их, ага.

  • oenesterov

    oenesterov
    5 минут назад

    холостяк

    Мы запустили их спутники и возможно шпионы. Какие мы молодцы.




    вот за что я уважаю либерасню, так это что у них всегда одна реакция на абсолютно любое событие. :)



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