Вагоны для перевозки заключенных станут комфортабельнее: обзор прессы

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Путин встретился с олимпийцами; Джеймс Бонд для нынешней молодежи – расист и насильник; конгресс США и Трамп видят Медведева хозяином Кремля. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

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«Российская газета» сегодня более чем обычно носит официальный характер. Здесь пишут о встрече Путина с олимпийцами. Президент страны напутствовал спортсменов сосредоточиться на результате и на победе. А хоккеист Павел Дацюк поблагодарил Владимира Владимировича за развитие спорта и назвал его «капитаном нашей страны».

Еще в газете рассказывается о Медведеве, Зорькине, Пучкове и Патрушеве, но об этом вы уже без меня.

Из остального, более-менее обращающего на себя внимание, я бы назвал заметку о том, что для перевозки заключенных приготовили более комфортные тюремные вагоны – они светлее, просторнее, с несколькими санузлами, с системой кондиционирования. Особые условия предусматриваются для беременных женщин и матерей с маленькими детьми. В ряде случаев обязательным станет присутствие врача в конвойном вагоне.

Полный абзац

Кстати, о заключенных. В «Известиях» нашел публикацию о том, что скоро состоится суд над бывшим заместителем начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области Антоном Афанасенко. Он обвиняется в создании за счет подчиненных денежного фонда для закупки продуктов и алкоголя начальнику. Желая приобрести расположение своего шефа, он собрал с сотрудников 405 тысяч рублей. Эти средства расходовались на приобретение продуктов питания и спиртных напитков.

Ну, как водится, у кого-то появилась возможность товарища подсидеть.

Очень интересно

«Амурская правда» во главу угла сегодня поставила материал о том, как тигр несколько дней держал в страхе Журавлевку – село на границе с Китаем. Местные жители неделю не гасили по ночам свет – при свете-то не так страшно.

Говоря о главе угла я исходил из анонса на первой полосе. Но, вообще, в «Амурке» – все публикации главные. Разве могу я отнести к второстепенным заметку о том, что губернатор Александр Козлов выпьет кофе? Или что в Благовещенске пройдет акция в поддержку олимпийцев? Без нее – никак!

И, настоятельно порекомендовав вам еще прочесть материал на историческую тему Яны Колода и публикацию Ирины Ворошиловой, посвященную Александру Синькову, отмечу заметку о продаже кошки за 4 миллиона рублей.

Напишут же такое

Далее – еженедельник «Моя семья», рассказывающий о том, что кумир старшего поколения – агент британской секретной службы Джеймс Бонд – для современной молодежи – насильник, расист, сексист и гомофоб. Пользователи Сети разобрали по косточкам классику детективного жанра и обнаружили, что фильмы про Джеймса Бонда демонстрируют признаки всего того, что я уже назвал.

Юные зрители, впервые познакомившись со знаменитой историей спецагента, удивились, как вообще такое можно было выпускать в прокат.

Нда… Жаль, что кумиры нынешних – педиковатые танцующие курсанты летного училища.

На посошок

Напоследок «Аргументы неделi», в которых говорится о том, – кстати, прямо на первой полосе, крупным шрифтом! – что конгресс США и Трамп следующим хозяином Кремля назначили Медведева. Странно, не находите? Ведь хозяина Кремля у нас назначает сам хозяин Кремля!

Но не будем обращать внимания на всякие глупости, лучше прочитаем заметку о том, как дела у «Команды Путина» – так называемой Putin Team, учрежденной хоккеистом Овечкиным. По его идее, в эту команду должны были непублично вступать спортсмены, но в нее с громогласностью полезли все те, кто вошел в американский санкционный список – олигархи, депутаты, министры, губернаторы и т.д. А еще спортсмены, живущие и имеющие бизнес в тех же США и Европе.

То есть, стоило ли переназывать команду Путина «Командой Путина»?