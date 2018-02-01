Ни ветра, ни осадков: прогноз погоды в Амурской области на 1 февраля

Фото: pinme.ru

1 февраля, в четверг, в Амурской области осадков не ожидается. Ветер переменных направлений дует со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня будет держаться в пределах минус 13-18 градусов, местами на севере – минус 20-25.

В Благовещенске небольшая облачность, без осадков. Ветер переменный, слабый. Уличные термометры покажут 13-15 градусов ниже нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Нина Гвоздкова