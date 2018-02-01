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Перед третьим пуском объекты Восточного осмотрела делегация Роскосмоса

Перед третьим пуском объекты Восточного осмотрела делегация Роскосмоса
Фото: roscosmos.ru

В рамках подготовки к пуску ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космическими аппаратами дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» № 3 и 4 делегация Роскосмоса осмотрела объекты стартового и технического комплекса космодрома Восточный. Об этом сообщает Роскосмос.

Возглавили делегацию генеральный директор Госкорпорации Игорь Комаров и первый заместитель генерального директора Александр Иванов. Вместе с представителями предприятий госкорпорации руководители Роскосмоса провели совещание по готовности объектов наземной космической инфраструктуры и ракеты космического назначения «Союз-2.1а» к пуску, запланированному на 1 февраля 2018 года, а также обсудили ход работ по завершению строительства объектов первой очереди и организацию работ по созданию второй очереди космодрома Восточный.

Проконтролировали представители Роскосмоса ход работ строительства жилого микрорайона города Циолковский и провели встречу с представителями трудовых коллективов предприятий Госкорпорации, работающих на космодроме, и жителями ЗАТО Циолковский. На встрече озвучили планы на 2018 год.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с российскими спутниками дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций «Канопус-В» № 3 и № 4 и малыми космическими аппаратами попутной нагрузки намечен на 1 февраля 2018 года в 11:07:18 по амурскому времени.

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#космодром #космос #технологии

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Комментарии
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  • Н.В.

    Н.В.
    6 часов назад

    А теперь всей делегацией сидят с ромашками в руках и гадают " полетит -не полетит"

  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    6 часов назад

    полетит, но не туда куда надо)))

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