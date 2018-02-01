Центризбирком завершил прием подписей от кандидатов в президенты России

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31 января Центризбирком России завершил прием подписей избирателей, собранных в поддержку кандидатов в президенты России. Из 17 кандидатов, прошедших этап выдвижения, подписи сдали шестеро.

С подписями и документами по сбору, кандидат обязан был представить в ЦИК первый финансовый отчет и справку об остатке средств на избирательном счете, сведения об изменениях в поданных ранее документах, если они были, и уведомление об отсутствии счетов и финансовых инструментов за границей.

Прошли выдвижение и получили право открыть специальный избирательный счет: самовыдвиженцы Владимир Путин и Владимир Михайлов, Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ), Эльвира Агурбаш («Альянс зеленых»), Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Ирина Волынец (Народная партия России), Екатерина Гордон (Партия добрых дел), Станислав Полищук (Партия социальных реформ), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»), Наталья Лисицына («Рот фронт»), Антон Баков (Монархическая партия России), Михаил Козлов (Партия социальной защиты), Роман Худяков («Честно»).

Подписи избирателей для регистрации необходимо было собрать всем, кроме Грудинина и Жириновского. Кандидаты от КПРФ и ЛДПР уже прошли регистрацию и обеспечили себе места в избирательном бюллетене.

Несколько кандидатов в конце января заявили, что выбывают из предвыборной гонки – это Худяков, Гордон и Баков.

Действующий глава государства Владимир Путин стал первым кандидатом, сдавшим в ЦИК подписи и документы на регистрацию. В комиссию представители его избирательного штаба 29 января представили 28 коробок с 315 тысячами подписей.

По 105 тысяч подписей 30 января сдали выдвинутый «Яблоком» Григорий Явлинский, бизнес-омбудсмен, председатель Партии роста Борис Титов и лидер партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин.

31 января в Центризбиркоме ждали восемь претендентов на президентский пост, однако дождались не всех. В последний день приема подписей необходимое их количество сдали лидер «Коммунистов России» Максим Сурайкин и выдвинутая «Гражданской инициативой» Ксения Собчак.

Ирина Волынец от «Народной партии России» и самовыдвиженец Владимир Михайлов вместо визита в ЦИК провели пресс-конференции и заявили, что не будут продолжать участие в выборах президента. Волынец сообщила, что намерена поддержать Путина, хотя и собрала подписи. Председатель «Партии социальных реформ» Станислав Полищук выступил с аналогичным заявлением. Михайлов признался, что смог собрать только порядка 100 тысяч подписей из необходимых 300 тысяч.

Выдвинутый «Партией социальной защиты» психолог и бизнес-тренер Михаил Козлов принес в ЦИК коробки в подарочной упаковке с бантами, в которых оказались пачки чистой бумаги.

Выдвинутая от партии «Рот фронт» крановщица с Кировского завода Наталья Лисицына приехала в ЦИК с 90 тысячами подписей, пояснив, что оставшиеся 10 тысяч не были вовремя доставлены почтой из регионов России. Кандидат от «Альянса зеленых» Эльвира Агурбаш не представила подписи и документы в ЦИК.

В ближайшие 7-8 дней в ЦИК подписи проверят почерковеды и специалисты миграционного управления МВД России.

Решение о регистрации кандидата или об отказе ему в регистрации ЦИК должен вынести в течение максимум десяти дней с момента сдачи подписей. Окончательно список зарегистрированных кандидатов определится к 10 февраля, сообщила ранее глава ЦИК Элла Памфилова.

Выборы президента России состоятся 18 марта, сообщает ТАСС.