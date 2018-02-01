Минстрой поможет россиянам экономить на отоплении

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Сегодня можно производить расчет за тепло согласно показаниям индивидуального прибора учета, только если они установлены и работают во всех квартирах многоквартирного дома, пояснили в Минстрое.

Ведомство предлагает новую формулу, согласно которой можно будет рассчитать потребление, исходя из показателей квартирного счетчика. Такой подход, отметили в пресс-службе Минстроя, позволит решить проблему индивидуального отопления, поскольку сегодня люди, которые срезали батареи, все равно платят за них.

По этому постановлению, если у человека стоит счетчик, то его показатели учитываются в любом случае, даже если у остальных жильцов дома нет этого оборудования.

Сейчас платеж за отопление в зависимости от региона может занимать до 50 % ежемесячной платы по жилищно-коммунальным услугам. При этом попытки сэкономить на потреблении, установив счетчик, срезав батареи или выключив их в дневное время суток, де-факто не работают.

«Люди часто платят по счетчику, а потом им приходится доплачивать из своего кармана по итогам перерасчета из-за того, что не все жильцы установили счетчики или не все передали по ним данные», – рассказал эксперт рабочей группы «Качество жизни» Общероссийского народного фронта Арсений Беленький.

По данным ОНФ, разница в платежах может доходить до 1 500-2 000 рублей в месяц. В судах постоянно рассматриваются иски подобного плана, и суды принимают решения в пользу начисления по нормативам для тех, у кого стоят счетчики, добавил Беленький.