Минстрой поможет россиянам экономить на отоплении
Собственники квартир смогут платить за тепло по индивидуальным счетчикам, а не по нормативу или общедомовому потреблению. С такой инициативой выступил Минстрой России. По словам специалистов, это поможет россиянам сэкономить на отоплении, пишет «Газета.ru».
Сегодня можно производить расчет за тепло согласно показаниям индивидуального прибора учета, только если они установлены и работают во всех квартирах многоквартирного дома, пояснили в Минстрое.
Ведомство предлагает новую формулу, согласно которой можно будет рассчитать потребление, исходя из показателей квартирного счетчика. Такой подход, отметили в пресс-службе Минстроя, позволит решить проблему индивидуального отопления, поскольку сегодня люди, которые срезали батареи, все равно платят за них.
По этому постановлению, если у человека стоит счетчик, то его показатели учитываются в любом случае, даже если у остальных жильцов дома нет этого оборудования.
Сейчас платеж за отопление в зависимости от региона может занимать до 50 % ежемесячной платы по жилищно-коммунальным услугам. При этом попытки сэкономить на потреблении, установив счетчик, срезав батареи или выключив их в дневное время суток, де-факто не работают.
«Люди часто платят по счетчику, а потом им приходится доплачивать из своего кармана по итогам перерасчета из-за того, что не все жильцы установили счетчики или не все передали по ним данные», – рассказал эксперт рабочей группы «Качество жизни» Общероссийского народного фронта Арсений Беленький.
По данным ОНФ, разница в платежах может доходить до 1 500-2 000 рублей в месяц. В судах постоянно рассматриваются иски подобного плана, и суды принимают решения в пользу начисления по нормативам для тех, у кого стоят счетчики, добавил Беленький.
Просмотров всего: 1288