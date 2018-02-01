Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 08:22 15

В России усилят контроль за профпригодностью врачей

В России усилят контроль за профпригодностью врачей
Фото: pravo.moe

Министерство здравоохранения России подготовило проект закона, который предполагает прохождение внеочередной переквалификации врачом-нарушителем. Об этом глава ведомства Вероника Скворцова сообщила по итогам встречи президента РФ с членами правительства в Ново-Огарево, пишут «Известия».

«В том случае, если какой-то врач регулярно нарушает протоколы лечения и рекомендации, которые консенсусно принимаются ведущими экспертами сообщества, то у нас появляется новый механизм внеочередной аккредитации», – заявила министр журналистам.

Просмотров всего: 881

#закон

распечатать

Комментарии
Показать все (15) Обсудить на форуме
  • Док

    Док
    7 часов назад

    себя бы проверила на профпригодность

  • Недавно здесь

    Недавно здесь
    6 часов назад

    Да не оскуднеет больная фантазия скворца!

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    6 часов назад

    Будет чем на врача давить. Будешь выпендриваться, переквалификацию не пройдешь! Врачей жалко. Нищие, штаты сокращенны до минимума. Современное оборудование редкость и его очень мало. Власть, Путин, денег не дает.Он своим дает. Банкам, газпрому.... там где его бабло крутится.

  • avantura

    avantura
    6 часов назад

    Если где-то дождь и град, это Путин виноват. Не такие уж и нищие врачи. За лечение бумажек зарплату до 70 000 руб. им поднимут. Где на производстве инженеры получают такую зарплату? А ответственности за железяки несут больше, чем врачи за больного.

  • Severus

    Severus
    6 часов назад

    Врачей, настоящий докторов, в Росиии 0,000001% от общего числа. Остальные убийцы в белых халатах. И прпавильно делает народ что бьёт их, режет и стреляет. Государство не может выучить хороших врачей, так народ сам путём естественного отбора это сделает, только более жестоко, но оправдано

  • vertex

    vertex
    5 часов назад

    Показатель смертности – 246,4 на 100 тыс. населения – на 19,7% превышает плановый на 2016 год и на 8,6% выше показателя аналогичного периода 2015 года (226,9 на 100 тыс. населения). При этом доля больных, умерших от новообразований в трудоспособном возрасте, в Сахалинской области меньше среднероссийской – 90,6% против 98% по стране.

    Ни повышенное финансирование отрасли, ни приобретение дорогостоящей техники не повлияли на эту ситуацию. «Парадокс: чем больше денег выделяется, тем хуже в регионе показатели по смертности. При этом показатели по онкологии в Сахалинской области худшие не только в ДВФО, но и в целом в стране», – сказал глава Минздрава.

    Причина печальной статистике кроется, по его словам, в поздней выявляемости онкологических заболеваний. Это подтвердили и сотрудники Дальневосточного государственного медицинского университета, изучившие показатели. Средний показатель выявляемости злокачественных новообразований на первой и второй стадиях на Сахалине составил 48%, тогда как в среднем по стране он превышает 53%.

    Для повышения этого показателя будет усилена выездная работа главных специалистов Минздрава и руководителей медучреждений, сказал Алексей Пак. А те сотрудники, которые халатно отнесутся к этой обязанности, лишатся своих рабочих мест, заверил глава ведомства. «После проверки у меня создалось впечатление, что онкологический диспансер создан не для жителей всей Сахалинской области, а для людей, проживающих в Южно-Сахалинске и ближайших районах. Выездная работа в полном объеме не проводится. В районах иногда не знают, у кого консультироваться», – отметил он.

    Выезды «на места» показали, что закупленное прежним руководством Минздрава дорогостоящее оборудование зачастую простаивает. Например, в больницы региона поступили аппараты для ультразвуковых исследований экспертного класса, тогда как врачей, способных работать на этой технике, – единицы. «Можно было купить хорошие УЗИ-аппараты, но не экспертные, которые по стоимости в два раза дешевле и проще в работе для врачей поликлиник и райбольниц», – считает Алексей Пак.

    При этом жители отдаленных населенных пунктов вообще не проходят необходимую диагностику, – они просто не находят времени, чтобы добраться в ЦРБ. Чтобы увеличить охват населения диагностическими процедурами, область закупит три передвижных маммографа и три флюорографа. В составе областного онкологического диспансера скоро начнет работу современный хирургический комплекс, состоящий из семи операционных залов. Он позволит увеличить количество операций с 2,5 до 3 тыс. в год. «Базы такого высокого уровня есть только в центральных регионах страны», – отметил Алексей Пак.

    Подробнее: https://medvestnik.ru/content/news/Na-Sahaline-zafiksirovana-samaya-vysokaya-smertnost-ot-onkologii.html

  • Caramel

    Caramel
    5 часов назад

    Приехала родственница, запущенная жуть, обошла десяток врачей, сразу положили в областную больницу, первый вопрос, у вас что там врачей нет совсем?

    Терапевт в ее деревне получает 60 тысяч. на работу ходит как захочется, то проспала, то ребенок обкакался по дороге в сад, то муж скандалил...В 3 часа ее уже нет на работе, устала. Пришла позавтракала, потом обедает, вместо с 12 до 13 - до 14, покушала там же в больничке, объела больных, задремала в ординаторской. Истории не заполняет, анализы не делает, сама заполняет, что захочется......

    Ничего не боится, знает, что заменить ее некем.

    И не жалуются больные, как ссорится с единственным на 8 деревень врачом?

  • ВрангельШмидт

    ВрангельШмидт
    5 часов назад

    avantura

    За лечение бумажек



    +++



  • vertex

    vertex
    5 часов назад

    Caramel

    Приехала родственница, запущенная жуть, обошла десяток врачей, сразу положили в областную больницу, первый вопрос, у вас что там врачей нет совсем?

    Терапевт в ее деревне получает 60 тысяч. на работу ходит как захочется, то проспала, то ребенок обкакался по дороге в сад, то муж скандалил...В 3 часа ее уже нет на работе, устала. Пришла позавтракала, потом обедает, вместо с 12 до 13 - до 14, покушала там же в больничке, объела больных, задремала в ординаторской. Истории не заполняет, анализы не делает, сама заполняет, что захочется......

    Ничего не боится, знает, что заменить ее некем.

    И не жалуются больные, как ссорится с единственным на 8 деревень врачом?



    Олигарша прям ...в какой деревне объедает больных?

  • DrDimon

    DrDimon
    3 часа назад

    Severus

    Врачей, настоящий докторов, в Росиии 0,000001% от общего числа. Остальные убийцы в белых халатах. И прпавильно делает народ что бьёт их, режет и стреляет. Государство не может выучить хороших врачей, так народ сам путём естественного отбора это сделает, только более жестоко, но оправдано



    Предлагаю пойти еще дальше. Крестовый поход, как в средние века. Тогда заживете.

    P.S. На врача невозможно выучить. На него можно только выучиться.

  • OT

    OT
    3 часа назад

    Интересно кто усилит? Сапожник? Врач врачу глаз не выклюет.

    С каких пор врачи стали чем-то вроде ценника для контроля?

  • sadam_1974

    sadam_1974
    3 часа назад

    Информация ни о чём. Всегда был механизм переаттестации. Ничего нового. Название другое. Имитация деятельности Скворцовой.

  • DrDimon

    DrDimon
    3 часа назад

    OT

    Интересно кто усилит? Сапожник? Врач врачу глаз не выклюет.



    У вас представление о врачах из книжек Вересаева?

    С превеликим удовольствием и с особым цинизмом.

    Специализированные форумы почитайте. Правда, мало что поймете, но атмосфЭру почувствуете.

  • OT

    OT
    3 часа назад

    DrDimon

    OT

    Интересно кто усилит? Сапожник? Врач врачу глаз не выклюет.



    У вас представление о врачах из книжек Вересаева?

    С превеликим удовольствием и с особым цинизмом.

    Специализированные форумы почитайте. Правда, мало что поймете, но атмосфЭру почувствуете.



    Я понимаю о чем вы говорите, но вы не понимаете жизни. Вы смотрите с позиции профессиональной, а в жизни часто коллегиальная порука возникает, некое товарищество и т.д. Вобщем все то, что пишу и есть слово о жизни. А у вас профессионализм рассчитан ...ну..к примеру соберется независимая комиссия и тут нет места принципу "врач врачу глаз не выклюет" Но этот принцип не без совершенствования.

  • sadam_1974

    sadam_1974
    46 минут назад

    корпоративность ЛЮБОГО профессионального сообщества - была, есть и будет. Врачи здесь не лучше и не хуже других. Возьмём, к примеру журналистское сообщество - вспомните, какой шум они поднимают при всяком случае каком нехорошем с кем-нибудь из их сообщества. Громче журналистов никто не шумит. Учитесь у них корпоративной взаимовыручке.

Показать все (15) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 1

В Приамурье за мошенничество осуждены начальник и бухгалтер муниципального учреждения
Общество 1

Амурчане стали чаще оформлять брачные договоры
Общество 2

Минстрой поможет россиянам экономить на отоплении
Общество 15

Московский суд отказал в иске из Благовещенска по факту высказывания Сергея Доренко