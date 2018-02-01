В России усилят контроль за профпригодностью врачей
Министерство здравоохранения России подготовило проект закона, который предполагает прохождение внеочередной переквалификации врачом-нарушителем. Об этом глава ведомства Вероника Скворцова сообщила по итогам встречи президента РФ с членами правительства в Ново-Огарево, пишут «Известия».
«В том случае, если какой-то врач регулярно нарушает протоколы лечения и рекомендации, которые консенсусно принимаются ведущими экспертами сообщества, то у нас появляется новый механизм внеочередной аккредитации», – заявила министр журналистам.
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