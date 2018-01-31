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31 января 2018, 21:06 1

В ДальГАУ читал лекции профессор из США

В ДальГАУ читал лекции профессор из США
Фото: www.spravka333333.ru

Профессор из США читал лекции в Дальневосточном аграрном университете. Адам Стайн приехал с курсом об использовании биоресурсов. Он уже прочитал студентам и преподавателям 15 лекций о популяции диких животных, стажировках за границей и студенческих грантах.

Адам Стайн приезжал в Приамурье не раз. Ученый увлекается орнитологией, он работал в Муравьевском парке и Хинганском заповеднике. В этот раз в Благовещенск профессор приехал не из родного дома в штате Аризона, а из Африки. В работе ему помогала супруга – она амурчанка.

«Ваша статья, ваша научная работа должна вдохновить, воодушевить человека, чтобы он захотел поделиться опытом со своими знакомыми, друзьями, коллегами, потенциальными спонсорами. То есть, если ваша статья заинтересует кого-то, то она распространится дальше и охватит больший круг людей», – рассказал Адам Карстен Стайн.

«Специалист он хороший, его последнее место работы – национальный парк Танзании, где он изучал животных. И вот после жаркой страны он приехал к нам и читал лекции для студентов. Сегодня была завершающая лекция по биолого-эклогическому разнообразию», – рассказал начальник управления международных связей ДальГАУ Владимир Судейкин.

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#вузы #образование

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