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31 января 2018, 20:49 1

НАСА начало показ «кровавой Луны» в прямом эфире

НАСА начало показ «кровавой Луны» в прямом эфире
Фото: Сергей Бредихин

Вечером в среду, 31 января, началось редкое небесное явление: суперлуние соединяется с «голубой Луной» и полным лунным затмением – «кровавой Луной». Его смогут увидеть жители российского Дальнего Востока. Кроме того, НАСА запустило прямую трансляцию.

Тройное сочетание суперлуния, «голубой Луны» с полным лунным затмением – явление редкое. Последний раз такое сочетание наблюдалось в 1866 году. В следующий раз это случится 31 декабря 2028 года.

Фото: Сергей Бредихин

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#космос #наука

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