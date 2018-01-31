НАСА начало показ «кровавой Луны» в прямом эфире
Вечером в среду, 31 января, началось редкое небесное явление: суперлуние соединяется с «голубой Луной» и полным лунным затмением – «кровавой Луной». Его смогут увидеть жители российского Дальнего Востока. Кроме того, НАСА запустило прямую трансляцию.
Тройное сочетание суперлуния, «голубой Луны» с полным лунным затмением – явление редкое. Последний раз такое сочетание наблюдалось в 1866 году. В следующий раз это случится 31 декабря 2028 года.
Фото: Сергей Бредихин
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