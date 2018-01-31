Амурчане могут подать заявление для голосования в самом удобном избирательном участке

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Со среды, 31 января, в благовещенских отделениях многофункционального центра можно подать заявление, чтобы принять участие в выборах президента там, где удобно. Теперь амурчанам, которые находятся вдали от места прописки, не нужно получать открепительное удостоверение.

Граждане могут подать заявление в одно из отделений МФЦ и после этого проголосовать 18 марта 2018 года на ближайшем избирательном участке. Для этого при себе нужно иметь паспорт или временное удостоверение личности.

С помощью программы специалист вычислит удобный для гражданина избирательный участок. Заявление переправят в избирательную комиссию. Услуга будет удобна иногородним – студентам, вахтовикам, людям, которые находятся в командировке.

Заявления будут принимать до 12 марта. Аналогичную процедуру можно в те же сроки выполнить через сайт госулуг и в любой территориальной избирательной комиссии.