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31 января 2018, 19:57 2

Амурчане могут подать заявление для голосования в самом удобном избирательном участке

Амурчане могут подать заявление для голосования в самом удобном избирательном участке
Фото: www.spravka333333.ru

Со среды, 31 января, в благовещенских отделениях многофункционального центра можно подать заявление, чтобы принять участие в выборах президента там, где удобно. Теперь амурчанам, которые находятся вдали от места прописки, не нужно получать открепительное удостоверение.

Граждане могут подать заявление в одно из отделений МФЦ и после этого проголосовать 18 марта 2018 года на ближайшем избирательном участке. Для этого при себе нужно иметь паспорт или временное удостоверение личности.

С помощью программы специалист вычислит удобный для гражданина избирательный участок. Заявление переправят в избирательную комиссию. Услуга будет удобна иногородним – студентам, вахтовикам, людям, которые находятся в командировке.

Заявления будут принимать до 12 марта. Аналогичную процедуру можно в те же сроки выполнить через сайт госулуг и в любой территориальной избирательной комиссии.

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#выборы

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Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Flint

    Flint
    4 часа назад

    В морге предложите! Там "местным" будующее по барабану

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