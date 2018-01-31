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31 января 2018, 18:52 41

На космодроме Восточный перед третьим пуском прошел молебен

На космодроме Восточный перед третьим пуском прошел молебен
Фото: Geektimes

Перед третьим пуском на космодроме Восточный, который состоится 1 февраля, прошел молебен, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Благовещенской епархии Анну Лиманскую.

В четверг, 1 февраля, ракета-носитель «Союз-2.1а» выведет на целевые орбиты космические аппараты дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» № 3 и № 4, а также девять космических аппаратов в качестве попутной нагрузки по коммерческим контрактам.

«Молебен уже был, проводил его настоятель Казанского храма города Циолковский иерей Евгений Поляков по благословлению архиепископа Благовещенского и Тындинского Лукиана. Он всегда проводится по приглашению Роскосмоса. Эта традиция еще с Байконура идет – перед ответственным делом (пуском) для сотрудников проводится молебен, дается церковное благословение на труды», – рассказала Анна Лиманская агентству.

Просмотров всего: 947

#космодром #религия

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Комментарии
Показать все (41) Обсудить на форуме
  • Okean555

    Okean555
    9 часов назад

    на кого Бог пошлёт...

  • Цунай

    Цунай
    8 часов назад

    ЗАААЧЕЕЕМ?

  • Хмык

    Хмык
    8 часов назад

    Фсё. Капец ракете.

    Ждем радостных комментариев от верующих, после падения ракеты: "А вот если бы не было молебна, то она бы на вас упала"

  • Сергей Гуранов

    Сергей Гуранов
    8 часов назад

    2 вопроса - пригласили ли тех, кто должен мочиться на автобус и писать Таня на ракете?

  • изoниaзидoм

    изoниaзидoм
    8 часов назад

    Будем посмотреть,Хмык,как ты прокомментируешь пуск ракеты!

  • Хмык

    Хмык
    8 часов назад

    изoниaзидoм

    Будем посмотреть,Хмык,как ты прокомментируешь пуск ракеты!



    Вариантов два:



    1. Ну вот, опять как всегда



    2. Бывают конечно случайности, что и ракета в космос улетает.



    Есть еще третий, по поводу потерянных спутников.



    Так шта... выбирай.



  • Сергей Гуранов

    Сергей Гуранов
    8 часов назад

    Хмык, ну вот никогда не было и вот опять - это тоже вариант

  • Я сама

    Я сама
    8 часов назад

    Не уверен - не стартуй!) Батюшка тут каким боком?? Для придания ускорения?)))

  • Сергей Гуранов

    Сергей Гуранов
    8 часов назад

    Сегодня российское общество испытывает явный дефицит духовных скреп

  • Сергей Гуранов

    Сергей Гуранов
    8 часов назад

    Столетиями и даже тысячелетиями Россия была скрепляема высшими духовными скрепами, называвшимися по-разному в разные времена. Будучи скреплена этими скрепами...

  • Советский

    Советский
    8 часов назад

    Почему другие конфессии в стороне от процесса запуска ракеты? Надо всех привлечь.

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    8 часов назад

    а сертификат кто подписывал, с кого спрос

  • Алиса65

    Алиса65
    7 часов назад

    АНЕКДОТ,ДА И ТОЛЬКО!

  • nerro

    nerro
    7 часов назад

    Идиотизм.

  • Игорь Путилов

    Игорь Путилов
    7 часов назад

    Хмык

    изoниaзидoм

    Будем посмотреть,Хмык,как ты прокомментируешь пуск ракеты!



    Вариантов два:

    1. Ну вот, опять как всегда

    2. Бывают конечно случайности, что и ракета в космос улетает.

    Есть еще третий, по поводу потерянных спутников.

    Так шта... выбирай.



    Запуски за 2017 год. Один только неудачный. Но такие вот хмыки привыкли радоваться только неудачам, про удачи застенчиво промолчат.

    Ну а про неудачные запуски в США я вообще молчу. Обычно у хмыков на этот счет ответ вроде "ну бывает, ничего". А если в России упала ракета, то "деньги попилили, страна-бензоколонка".

    Так и живем

  • Косицына

    Косицына
    7 часов назад

    Лукиан сам постеснялся проводить молебен или обиделся

  • Генрих VI

    Генрих VI
    7 часов назад

    Косицына

    Лукиан сам постеснялся проводить молебен или обиделся



    Может быть не уверен, что его молитва дойдёт до Создателя?

  • Жэка

    Жэка
    7 часов назад

    Один проведенный молебен заменяет три месяца предстартовых проверок и испытаний )

    Выгодно! ))))

  • Vladimir28rus

    Vladimir28rus
    7 часов назад

    "аппараты дистанционного зондирования Земли". А если не долетит, то другое зондирование начнётся.

  • Хмык

    Хмык
    7 часов назад

    Игорь Путилов

    Хмык

    изoниaзидoм

    Будем посмотреть,Хмык,как ты прокомментируешь пуск ракеты!



    Вариантов два:

    1. Ну вот, опять как всегда

    2. Бывают конечно случайности, что и ракета в космос улетает.

    Есть еще третий, по поводу потерянных спутников.

    Так шта... выбирай.



    Запуски за 2017 год. Один только неудачный. Но такие вот хмыки привыкли радоваться только неудачам, про удачи застенчиво промолчат.

    Ну а про неудачные запуски в США я вообще молчу. Обычно у хмыков на этот счет ответ вроде "ну бывает, ничего". А если в России упала ракета, то "деньги попилили, страна-бензоколонка".

    Так и живем



    Живем не мы, а космические инженеры на зарплату в 10 тыс руб. И обслуживающий персонал из неграмотных выходцев из Средней Азии.



    Поэтому весьма удивительно, что ракеты вообще от земли отрываются.



  • Игорь Путилов

    Игорь Путилов
    7 часов назад

    Хмык

    Игорь Путилов

    Хмык

    изoниaзидoм

    Будем посмотреть,Хмык,как ты прокомментируешь пуск ракеты!



    Вариантов два:

    1. Ну вот, опять как всегда

    2. Бывают конечно случайности, что и ракета в космос улетает.

    Есть еще третий, по поводу потерянных спутников.

    Так шта... выбирай.



    Запуски за 2017 год. Один только неудачный. Но такие вот хмыки привыкли радоваться только неудачам, про удачи застенчиво промолчат.

    Ну а про неудачные запуски в США я вообще молчу. Обычно у хмыков на этот счет ответ вроде "ну бывает, ничего". А если в России упала ракета, то "деньги попилили, страна-бензоколонка".

    Так и живем



    Живем не мы, а космические инженеры на зарплату в 10 тыс руб. И обслуживающий персонал из неграмотных выходцев из Средней Азии.

    Поэтому весьма удивительно, что ракеты вообще от земли отрываются.



    Назови мне фамилию инженера Роскосмоса, который получает зарплату 10 т.р.

    Кстати, не знаешь, почему в прошлом году американцы запускали свой аппарат у нас? У них же Маск и вообще Роскосмос отстал от космических технологий?

  • Сергей Гуранов

    Сергей Гуранов
    6 часов назад

    F= γ

    m1 m2

    r2

  • домовенок

    домовенок
    6 часов назад

    Почему-то, когда слышу про духовные скрепы, сразу представляется степлер

  • Хмык

    Хмык
    6 часов назад

    Игорь Путилов





    Назови мне фамилию инженера Роскосмоса, который получает зарплату 10 т.р.

    Кстати, не знаешь, почему в прошлом году американцы запускали свой аппарат у нас? У них же Маск и вообще Роскосмос отстал от космических технологий?



    Ты совсем не следишь засообщениями СМИ



    Сцылка



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    Сцылка



  • Сергей Гуранов

    Сергей Гуранов
    6 часов назад

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  • Генрих VI

    Генрих VI
    6 часов назад

    домовенок

    Почему-то, когда слышу про духовные скрепы, сразу представляется степлер



    Я от Вас недалеко ушёл, потому что тут же представляю канцелярские скрепки.

  • Николай Смирнов

    Николай Смирнов
    6 часов назад

    Да неужто на космодроме есть зарплаты в 10 тыс. руб?

  • Сергей Гуранов

    Сергей Гуранов
    6 часов назад

    мы же говорим не про космодром а про тех, кто собирает РН и составляет циклограммы

  • Сергей Гуранов

    Сергей Гуранов
    6 часов назад

    для кого-то скрепы религия а для кого-то деды из склепа

  • Сергей Гуранов

    Сергей Гуранов
    6 часов назад

    удален

  • Игорь Путилов

    Игорь Путилов
    6 часов назад

    Хмык

    Игорь Путилов



    Назови мне фамилию инженера Роскосмоса, который получает зарплату 10 т.р.

    Кстати, не знаешь, почему в прошлом году американцы запускали свой аппарат у нас? У них же Маск и вообще Роскосмос отстал от космических технологий?



    Ты совсем не следишь засообщениями СМИ

    Сцылка

    Вакансии: Испытатель агрегатов, приборов и чувствительных элементов 9 700 р.

    Сцылка



    Я вопрос вполне конкретный задал: назови фамилию инженера роскосмоса, получающего 10 килорублей.

  • Сергей Гуранов

    Сергей Гуранов
    6 часов назад

    денег нет у них точно - генерируют г..но приобретают палки (пиломатериал) корнеплоды и серверы х... вый путь у китайцев: https://samspace.ru/zakupki/

  • Сергей Гуранов

    Сергей Гуранов
    6 часов назад

    А еще Pozor _ американцы отказались бесперебойник чинить а своих нет специалистов: https://samspace.ru/zakupki/11524/

  • Бунтарь

    Бунтарь
    5 часов назад

    Как говорил Шевченко, молись- не молись, один хрен бог поступает по своему. Так, как хочет. Вопрос: за каким хреном проводить все эти молебны, если они не дают никакого положительного эффекта даже по всем православным канонам?

  • Сергей Гуранов

    Сергей Гуранов
    5 часов назад

    Как не дает - прямое обращение к Господу за благодатию и щедротами Твоими, и исполнити вся прошения их, и прости им вся согрешения вольная и невольная…и покрый их от враг видимых и невидимых, от всякия напасти, беды и скорби избавити, и подати здравие с долголетием

  • Сергей Гуранов

    Сергей Гуранов
    5 часов назад

    без обратной связи

  • Сергей Гуранов

    Сергей Гуранов
    5 часов назад

    возможен фидбэк по защите от врагов напастей и здоровью - вполне не плохо

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    5 часов назад

    МВД возбудило ряд уголовных дел о хищении бюджетных средств, выделенных на модернизацию российского сегмента Международной космической станции. Как сообщил «Росбалту» источник в правоохранительных органах, уголовное дело возбуждено МУ МВД России «Власиха» по статье 159 УК РФ (хищение в особо крупном размере)

    И тут спёрли.

  • Сергей Гуранов

    Сергей Гуранов
    5 часов назад

    малая толика наша присутствует в финансировании МКС, граждане США ее в основном финанирую поэтому ущерб минимален

  • Myxira

    Myxira
    5 часов назад

    Сергей Гуранов

    малая толика наша присутствует в финансировании МКС, граждане США ее в основном финанирую поэтому ущерб минимален



    https://lenta.ru/news/2018/01/31/500mli/

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    5 часов назад

    Myxira

    Сергей Гуранов

    малая толика наша присутствует в финансировании МКС, граждане США ее в основном финанирую поэтому ущерб минимален



    https://lenta.ru/news/2018/01/31/500mli/



    Ага. Совсем хер..я.

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