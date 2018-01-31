На космодроме Восточный перед третьим пуском прошел молебен

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В четверг, 1 февраля, ракета-носитель «Союз-2.1а» выведет на целевые орбиты космические аппараты дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» № 3 и № 4, а также девять космических аппаратов в качестве попутной нагрузки по коммерческим контрактам.

«Молебен уже был, проводил его настоятель Казанского храма города Циолковский иерей Евгений Поляков по благословлению архиепископа Благовещенского и Тындинского Лукиана. Он всегда проводится по приглашению Роскосмоса. Эта традиция еще с Байконура идет – перед ответственным делом (пуском) для сотрудников проводится молебен, дается церковное благословение на труды», – рассказала Анна Лиманская агентству.