Московский суд отказал в иске из Благовещенска по факту высказывания Сергея Доренко

Фото: govoritmoskva.ru

Арбитражный суд Москвы отказал в иске, поступившем из Благовещенска от правозащитника и директора ООО «Строительный комиссар» Игоря Волобуева. В нем истец требовал, чтобы в эфире радиостанции «Говорит Москва» был озвучен ответ на высказывание о Благовещенске журналиста Сергея Доренко.

Сергей Доренко – главный редактор радиостанции «Говорит Москва». В январе 2017 года он нелестно отозвался о столице Приамурья в эфире программы «Подъем», назвав город местом, пахнущим кошачьей мочой.

Заявление вызвало широкий общественный резонанс, и Игорь Волобуев составил претензию в адрес радиостанции. Он подготовил текст, который, по мнению Волобуева, должен прозвучать в эфире. Но на претензию в редакции не отреагировали. Тогда амурчанин обратился с соответствующим исковым заявлением в Арбитражный суд Москвы. Он потребовал обязать радиостанцию в месячный срок с момента вступления решения суда в законную силу опубликовать в прямом эфире в авторской программе Сергея Доренко «Подъем», а также на интернет-сайте Govoritmoskva.ru текст ответа ООО «Строительный комиссар» по поводу инцидента.

ИА «Амур.инфо» приводит этот текст без изменений

«25 января 2017 г. в прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» главным редактором Доренко Сергеем Леонидовичем в авторской программе «Подъём» были распространены следующие сведения с употреблением элементов стилистически сниженной лексики, которые затрагивают честь, достоинство и деловую репутацию как физических лиц – жителей г.Благовещенска, так и деловую репутацию юридических лиц – зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на его территории:

«Благовещенск – это место ржавчины, это место, пахнущее кошачьей мочой и так далее. Это Благовещенск. А напротив есть Хэйхэ. Они сидят в трущобах, благовещенцы…»;

«Они сидят в своих жалких бетонных конурках, благовещенцы, но подходят к окошку, и если расковырять окошко от грязи, то видно Хэйхэ. И так счастливо становится»;

«И тут же ходит кот, который мочится всюду. Нет, он не мочится в ботинок из брезгливости. Он подходит, ботинок нюхает и думает «даже срать туда не хочу, боже, какая вонь, боже, какая мерзость» и идет дальше. Вот это Благовещенск».

Распространённые Доренко Сергеем Леонидовичем сведения вызвали массу возмущённых откликов и широкую общественную дискуссию, как среди жителей, так и руководства города, так как за свою более чем 160-летнюю историю г.Благовещенск по праву стал одним из лучших городов Российского Дальнего Востока.

ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМИССАР» считает, что указанные оценочные суждения Доренко Сергея Леонидовича, распространённые в отношении г.Благовещенска с употреблением элементов стилистически сниженной лексики, содержат в себе признаки диффамации и являются несостоятельными, а также неприемлемыми для распространения в прямом эфире радиостанции «Говорит Москва»».

Как рассказал Игорь Волобуев ИА «Амур.инфо», Арбитражный суд города Москвы отказал в удовлетворении исковых требований. Сейчас правозащитник ждет судебного решения, которое должно быть прислано по почте, чтобы обжаловать его в апелляционной инстанции. Кроме того, есть намерение подать в Арбитражный суд столицы другие иски с теми же требованиями – от имени остальных юридических лиц Благовещенска, которым не понравилось высказывание Сергея Доренко о городе.

«Мы просили организовать судебный процесс при помощи видеоконференцсвязи. Мы подавали три раза одно и то же ходатайство, но, к сожалению, суд отказал. Это было нужно, чтобы привлечь СМИ в судебный процесс. Присутствие СМИ помогло бы воспитанию среди жителей Благовещенска понятия гражданского общества.

Нельзя такие вещи оставлять безнаказанными, на мой взгляд. Цель – не выиграть судебный процесс, а отстоять наш город, воспитать в этом товарище (Сергее Доренко) уважение к Благовещенску, чтобы таких вещей больше не повторялось», – сказал Игорь Волобуев.