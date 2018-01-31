Власти Благовещенска проверили готовность трассы к «Лыжне России»

На 12-й «Лыжне России», которая пройдет на втором Владимировском озере, ожидают более пяти тысяч человек. В среду, 31 января, на место проведения соревнований для проверки выехали городские власти. Они наблюдали, как для лыжников делают трассу и готовят парковки и теплые палатки.

Спецтехника не убирала снег, а сгребала его в кучу. Затем его распределят по поверхности второго Владимировского озера. Здесь проложат лыжную трассу на три дистанции – 10 и 5 километров и в честь, наступившего года – на 2 018 метров. Почти через неделю здесь пройдет «Лыжня России». Оценить, как идет подготовка, приехали местные власти.

На «Лыжне России» приехавшим предложат бесплатные чай, гречневую кашу с тушенкой и пирожки. Также каждый желающий сможет приобрести платное питание. Возле точек питания и палаток установят мусорные баки.

Полевая кухня и лотки с едой и горячим чаем не позволят горожанам замёрзнуть. Согреться спортсмены и зрители смогут в четырех теплых палатках. Для автобусов и личного транспорта предусмотрено восемь парковок по всей территории озера. Сориентироваться помогут специальные указатели и волонтеры. Кроме забега, болельщиков и участников ждут другие мероприятия.

«В этом году, помимо лыж, у нас будет работать каток, поэтому можно взять коньки с собой. У нас будут работать две площадки с конкурсами, фотозоны спортивной тематики, традиционно будет выставлен олимпийский факел, ледовые фигуры», – рассказал начальник городского управления по физической культуре, спорту и делам молодежи Дмитрий Кутека.

Организаторы пообещали удивить присутствующих выставкой снегоходной техники и мастер-классом по подбору лыжного инвентаря. Перед тем как готовить площадку для лыжного забега, специалисты проверили толщину льда. В день «Лыжни России» за безопасностью участников и зрителей будут следить медики и полицейские.

В прошлом году «Лыжня России» собрала около пяти тысяч участников. На двенадцатую по счету «Лыжню» в Благовещенске организаторы ждут еще больше спортсменов. Прием заявок на участие начнется 7 февраля в управлении по физической культуре и спорту. Записаться можно будет и в день забега, 10 февраля.