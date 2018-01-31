«Селфи», «Короче», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»: кинопремьеры недели

Фото: metelitsa.tv

Благовещенцы увидят четыре кинопремьеры на этой неделе. Среди них одна отечественная картина под названием «Селфи» и один мультфильм – «Плюшевый монстр». Горожанам покажут и два фильма иностранного производства – «Короче» и «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Амур.инфо рассказывает об очередных киноновинках.

Селфи

Психологический триллер, снятый по сценарию Сергея Минаева и основанный на его романе «Духless 21 века. Селфи».

Он полностью копировал его – жесты, мимика, даже шутил так, что никто не заподозрил подмены. Богданов смотрел в экран, как в зеркало. Двойник вел его телепередачу, встречался с его фанатами-читателями, жил с его женщинами, выпивал в баре с его друзьями… Это произошло вмиг: раз – тебя стерли, твою личность, и тут бессильны лучшие психоаналитики. Публичный и успешный, остроумный и циничный, Богданов лишился всего, чего добивался годами, выстраивая свою карьеру и жизнь. И теперь он отчетливо понимал: копия лучше и честнее его самого, битва за себя проиграна. И только дочь хочет вернуть истинного Богданова…

Актеры: Константин Хабенский, Юлия Хлынина, Фёдор Бондарчук, Анна Михалкова. Режиссер: Николай Хомерики.

Фильм покажут в ДК Профсоюзов, киноцентре «Благовещенск», ОКЦ.

Короче

Фантастическая история о неожиданном решении проблемы перенаселения планеты: норвежские ученые придумывают технологию по уменьшению людей, благодаря которой через 200 лет весь мир можно сделать миниатюрным. К тому же мини-жизнь предлагает массу финансовых выгод, так что простой парень Пол и его жена Одри, недолго думая, решают оставить свое унылое существование в Омахе и пройти процедуру уменьшения. Это их решение повлечет за собой самые удивительные последствия…

Актеры: Мэтт Дэймон, Кристоф Вальц, Хонг Чау, Кристен Уиг. Режиссер: Александр Пэйн.

Фильм можно увидеть в ДК Профсоюзов, киноцентре «Благовещенск».

Плюшевый монстр

Жизнь Лино – молодого парня, работающего аниматором в детском саду, кажется беспросветной: его дом того и глади развалится, девушки его не любят, а на работе целый день терроризируют дети. Отчаявшись, он решается обратиться к одному незадачливому магу, ведь тот обещает найти выход из любой ситуации. И маг находит способ кардинально изменить жизнь Лино. Но, с колдовством пошло что-то не так, и Лино превратился в огромного кота-монстра. Как все вернуть назад и стать счастливым?

Актеры: Селтон Мелу, Фил, Паола Оливейра, Дира Паис. Режиссер: Рафаэль Рибас.

Мультфильм покажут в ДК Профсоюзов, киноцентре «Благовещенск», ОКЦ, «Харбине».

Три билборда на границе Эббинга, Миссури

Драматический фильм, успевший собрать несколько наград. Спустя несколько месяцев после убийства дочери Милдред Хейс преступники так и не найдены. Отчаявшаяся женщина решается на смелый шаг, арендуя на въезде в город три биллборда с посланием к авторитетному главе полиции Уильяму Уиллоуби. Когда в ситуацию оказывается втянут еще и заместитель шерифа, инфантильный маменькин сынок со склонностью к насилию, офицер Диксон, борьба между Милдред и властями города только усугубляется.

Актеры: Фрэнсис МакДорманд, Вуди Харрельсон, Сэм Рокуэлл, Джон Хоукс. Режиссер: Мартин МакДона.

Покажут картину в киноцентре «Благовещенск».

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