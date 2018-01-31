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31 января 2018, 17:25 31

Пенсионерка Благовещенска полпенсии отдает на штрафы за торговлю носками

Пенсионерка Благовещенска полпенсии отдает на штрафы за торговлю носками

В Благовещенске пенсионерка Лидия Полякова вынуждена жить на половину пенсии, потому что вторую половину у нее высчитывают в счет уплаты штрафов. Женщина заработала их незаконной торговлей. Только за прошлый год ей нужно заплатить 175 тысяч рублей.

За три года на пенсионерку составили более 50 протоколов. Женщина считает, что такое пристальное внимание к ней вызвала ссора с чиновником, и продолжает продавать на улице носки – себе в убыток.

67-летняя пенсионерка Лидия Полякова торгует на благовещенском рынке вот уже восемь лет. Женщина объясняет, что иначе ей не выжить.

«Раз на раз не приходится, иной раз и с 50 рублями уходишь. Иной раз и 200–300. Целый день я не могу стоять. Холодно, очень холодно. Два часа – это очень много. Всё равно у меня какая-то поддержка есть. У меня она хоть маленько дает жить», – рассказала пенсионерка.

Приработок к пенсии превратился в сплошной убыток, сетует Лидия Полякова. Женщина поплатилась за незаконную торговлю. В итоге из пенсии в 10 тысяч рублей ровно половину вычитают в счет уплаты штрафов. Только за прошлый год на пенсионерку оформили 35 протоколов об административном правонарушении, назначив за каждый факт торговли максимальный штраф – 5 000 рублей. Итого за весь год Лидия Трофимовна должна выплатить 175 тысяч. Женщина считает, что всему виной конфликт с сотрудницей мэрии, которая и выписывает протоколы.

«Одни протоколы кончаются. Она новые пишет и отправляет. Она ничего не говорит. Я просила, давайте хоть поменьше сумму», – рассказала Лидия Полякова.

Она не отрицает, что торгует незаконно и просит хотя бы снизить сумму штрафа, чтобы после его оплаты оставались деньги на жизнь. Между тем в мэрии объяснили, что никакой личной неприязни к женщине нет.

«Мной крайний протокол был составлен в августе месяце на гражданку Полякову. Больше мной протоколы не составлялись. У меня никакой нет ни вражды к ней, никаких неприятных отношений. Мы наоборот дали ей перечень мест, на которых возможно осуществление этой торговой деятельности», – рассказала руководитель сектора отдела по защите прав потребителей городской администрации Наталья Акимова.

«Протоколы составлены в присутствии Поляковой Лидии Трофимовны, от подписей в составленных протоколах и повестках, уведомляющих о дате рассмотрения административного правонарушения, а также от их получения Полякова Л. Т. отказывалась, поэтому информация занесена в протоколы в присутствии понятых. Имеются фотоснимки, видеоматериалы, подтверждающие осуществление незаконной торговли», – указано в ответе администрации Благовещенска.

Женщина уже обращалась в прокуратуру. Но проверка была не в пользу пенсионерки. Также городские власти предлагали Лидии Трофимовне бесплатное место на другом местном рынке – «Колосок», что на улице Пионерской. Но женщина отказалась, говорит, что покупателей там мало. И, несмотря на штрафы за незаконную торговлю, уходить с насиженного места не собирается. Сейчас Лидия Полякова хочет попасть на прием к мэру города. Может, тогда, рассчитывает благовещенка, ей снизят сумму штрафов. Тем временем в этом году на пенсионерку уже оформили два протокола – каждый на 5 000 рублей.

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#городская власть #происшествия #торговля

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Комментарии
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  • Rak900

    Rak900
    10 часов назад

    а смысл торговать в убыток? зачем она торгует тогда?

  • Буцефал

    Буцефал
    10 часов назад

    Ну если постоянно выходит торговать значит выхлоп с продаж перекрывает штрафы!

  • володька

    володька
    10 часов назад

    упертая бабка))) мож лучше не торговать и пол пенсии будет у нее оставаться.. ведь понимает же сама что торгует незаконно..это то же самое что я сейчас выйду и буду медом торговать возле мэрии))) есть законы их и соблюдайте. а смысл переть буром против гос. машины.. еще ни у кого не поучилось перевернуть и сломать систему.... ну кроме ленина))))

  • Я сама

    Я сама
    10 часов назад

    Мазохистка))

    Не иначе, как до пенсии в торговле работала...))

  • БаРмалей

    БаРмалей
    9 часов назад

    Получается милостыню просить можно а носками торговать низя!!бред

  • позитивный

    позитивный
    9 часов назад

    Что то у меня с математикой видать.. 35 протоколов по 5 тысяч это 165 тысяч а не 175..

  • изoниaзидoм

    изoниaзидoм
    9 часов назад

    Смени точку и все!Она там не одна торгует,остальные-тоже в убыток?

    Прям массовое садо-мазо?Или...

  • изoниaзидoм

    изoниaзидoм
    9 часов назад

    позитивный

    Что то у меня с математикой видать.. 35 протоколов по 5 тысяч это 165 тысяч а не 175..



    Да,а пенсия 12 месяцев по 10 тыр-это 120 тыр

    Чет тухлятникой попахивает

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    8 часов назад

  • paravis

    paravis
    8 часов назад

    Сволочи! Дайте пенсионерам право торговать, от вас же не убудет. Законов бесчеловечных напридумывали, а сами как-сыр-в-масле.

  • изoниaзидoм

    изoниaзидoм
    8 часов назад

    Тогда ушлые барыги зарегистрируют свой бизнес на своих пенсионеров

    У кого то будет ларек с газетами,у кого то-сеть гипермаркетов,у кого то-носки вязаные на лавке!

    Наподсказываете ведь,придумают!

  • Я сама

    Я сама
    8 часов назад

    Бабуля торгует носками явно не собственноручно связанными)) Она сама - бизнесвумен)), пусть не плачется)))

    А вот те, кто своими ручками вязал эти носочки, от этой бабули получают копейки((

  • олег1975

    олег1975
    8 часов назад

    Россия страна-парадокс. Власть говорит, что малый бизнес - один из двигателей экономики. Но одновременно создают препоны для его развития. А всё потому что наш народ (не только власть) ну ОЧЕНЬ любит рационализировать. Спрашивается почему нельзя торговать где хочешь, в любом месте? А потому что (тут мы включаем рационализатора и мудрование) тогда предприниматели (мы все думаем что предприниматели-бараны) начнут торговать даже на голове Ленина в Мавзолее. Потом говорят что нужно чтобы было лицензирование, а то предприниматели (тут мы включаем рационализатора и мудрование) начнут нас всякой гадостью кормить (мы все думаем что те кто покупает-бараны и не могут сделать выбор за себя, покупать или нет). И т.д. и т.п. А давайте разрешим людям делать бизнес, как в Китае без рационализма. А те кто не хочет собирать деньги с населения, пусть РАБотают на бизнес за зарплату. Кстати бабка тоже предприниматель, только не зарегистрированный, но от этого она не перестаёт им быть по сути.

  • 55

    55
    7 часов назад

    Бабуля принципиальная, все думает что едросня образумется. Не дождется, так как вся политика едросни направлена на грабеж населения.

  • Myxira

    Myxira
    7 часов назад

    позитивный

    Что то у меня с математикой видать.. 35 протоколов по 5 тысяч это 165 тысяч а не 175..



    За прошлый год 35 протоколов, да в этом уже два свежих - итого 185.

  • Тундра

    Тундра
    6 часов назад

    А закон? Почему ей должно быть разрешено то, что другим недопустимо? Торгуй, где можно и никто не оштрафует.

  • Хмык

    Хмык
    6 часов назад

    Тундра

    А закон? Почему ей должно быть разрешено то, что другим недопустимо? Торгуй, где можно и никто не оштрафует.



    А где можно? И за почем можно торговать?



    Бабуля даже со штрафами в наваре. За торговое место она бы гораздо больше отдала.



  • изoниaзидoм

    изoниaзидoм
    6 часов назад

    Хмык

    Тундра

    А закон? Почему ей должно быть разрешено то, что другим недопустимо? Торгуй, где можно и никто не оштрафует.



    А где можно? И за почем можно торговать?

    Бабуля даже со штрафами в наваре. За торговое место она бы гораздо больше отдала.



    Если в наваре-чего ноет?

  • Наблюдаю

    Наблюдаю
    5 часов назад

    гниды. нашли кого пропылесосить.

  • Братеев

    Братеев
    5 часов назад

    мерзкая городская власть-слов нет-мизерная пенсия и та идёт на штрафы

  • rediska

    rediska
    5 часов назад

    позитивныйЧто то у меня с математикой видать.. 35 протоколов по 5 тысяч это 165 тысяч а не 175..


    Ну да.....с математикой плохо 35х5000=175000. Калькулятор в помощь

  • nerfy

    nerfy
    5 часов назад

    Господи! когда закончится этот кошмар, когда вместо слова"последний" люди употребляют слово"крайний"!!!Особенно бесит, когда слышишь его от власть имущих и чиновников разного ранга.Все, блин, саперы, подводники и летчики -испытатели!Достала эта безграмотность.

  • изoниaзидoм

    изoниaзидoм
    5 часов назад

    Вывод один-этож Путин виноват и хвалатрампу!

  • karlik nos

    karlik nos
    4 часа назад

    эх тётка молодца!!! это просто кладезь административного материала ...

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    4 часа назад

    paravis

    Сволочи! Дайте пенсионерам право торговать, от вас же не убудет. Законов бесчеловечных напридумывали, а сами как-сыр-в-масле.



    Согласен.

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    4 часа назад

    Братеев

    мерзкая городская власть-слов нет-мизерная пенсия и та идёт на штрафы



    ну, они ж там все честные, всё по-закону, ули.

  • **Изобэла**

    **Изобэла**
    4 часа назад

    копец...пенсионерам не дают подработать и тут давят))

  • Игорь Путилов

    Игорь Путилов
    3 часа назад

    Оформилась бы как ИП, платила ежегодный налог и торговала бы сколько хотела. А так - закон для всех един. Чего жаловаться то?

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    Бабка - мазохистка!

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    2 часа назад

    Игорь Путилов

    Оформилась бы как ИП, платила ежегодный налог и торговала бы сколько хотела. А так - закон для всех един. Чего жаловаться то?



    там кроме оформления ИП и налогов еще куча бумаг, разрешений и отчетов. Да бухгалтера бы еще, чтоб на штрафы не влететь. Плюс не факт, что в том месте, где она щас торгует ей разрешат торговать, а штраф за торговлю в неположенном месте для ИП в 2-4 раза больше.

    на одну бабку у нас с десяток чинуш приходится и все есть-пить хотят

    *вот так и живем

  • NinjaWithKatana

    NinjaWithKatana
    1 час назад

    Почему штраф не прогрессирующий? Нужно, как в цилизованных странах. В первый раз 5000 рублей. Второй 100 тысяч. В третий в тюрьму. Сразу по струнке ходить начнут те, кто за Путина голосовал.

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