Пенсионерка Благовещенска полпенсии отдает на штрафы за торговлю носками

В Благовещенске пенсионерка Лидия Полякова вынуждена жить на половину пенсии, потому что вторую половину у нее высчитывают в счет уплаты штрафов. Женщина заработала их незаконной торговлей. Только за прошлый год ей нужно заплатить 175 тысяч рублей.

За три года на пенсионерку составили более 50 протоколов. Женщина считает, что такое пристальное внимание к ней вызвала ссора с чиновником, и продолжает продавать на улице носки – себе в убыток.

67-летняя пенсионерка Лидия Полякова торгует на благовещенском рынке вот уже восемь лет. Женщина объясняет, что иначе ей не выжить.

«Раз на раз не приходится, иной раз и с 50 рублями уходишь. Иной раз и 200–300. Целый день я не могу стоять. Холодно, очень холодно. Два часа – это очень много. Всё равно у меня какая-то поддержка есть. У меня она хоть маленько дает жить», – рассказала пенсионерка.

Приработок к пенсии превратился в сплошной убыток, сетует Лидия Полякова. Женщина поплатилась за незаконную торговлю. В итоге из пенсии в 10 тысяч рублей ровно половину вычитают в счет уплаты штрафов. Только за прошлый год на пенсионерку оформили 35 протоколов об административном правонарушении, назначив за каждый факт торговли максимальный штраф – 5 000 рублей. Итого за весь год Лидия Трофимовна должна выплатить 175 тысяч. Женщина считает, что всему виной конфликт с сотрудницей мэрии, которая и выписывает протоколы.

«Одни протоколы кончаются. Она новые пишет и отправляет. Она ничего не говорит. Я просила, давайте хоть поменьше сумму», – рассказала Лидия Полякова.

Она не отрицает, что торгует незаконно и просит хотя бы снизить сумму штрафа, чтобы после его оплаты оставались деньги на жизнь. Между тем в мэрии объяснили, что никакой личной неприязни к женщине нет.

«Мной крайний протокол был составлен в августе месяце на гражданку Полякову. Больше мной протоколы не составлялись. У меня никакой нет ни вражды к ней, никаких неприятных отношений. Мы наоборот дали ей перечень мест, на которых возможно осуществление этой торговой деятельности», – рассказала руководитель сектора отдела по защите прав потребителей городской администрации Наталья Акимова.

«Протоколы составлены в присутствии Поляковой Лидии Трофимовны, от подписей в составленных протоколах и повестках, уведомляющих о дате рассмотрения административного правонарушения, а также от их получения Полякова Л. Т. отказывалась, поэтому информация занесена в протоколы в присутствии понятых. Имеются фотоснимки, видеоматериалы, подтверждающие осуществление незаконной торговли», – указано в ответе администрации Благовещенска.

Женщина уже обращалась в прокуратуру. Но проверка была не в пользу пенсионерки. Также городские власти предлагали Лидии Трофимовне бесплатное место на другом местном рынке – «Колосок», что на улице Пионерской. Но женщина отказалась, говорит, что покупателей там мало. И, несмотря на штрафы за незаконную торговлю, уходить с насиженного места не собирается. Сейчас Лидия Полякова хочет попасть на прием к мэру города. Может, тогда, рассчитывает благовещенка, ей снизят сумму штрафов. Тем временем в этом году на пенсионерку уже оформили два протокола – каждый на 5 000 рублей.