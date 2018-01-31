К концу 2018 года в Благовещенске должны напечатать искусственную кожу

В уникальной для Дальнего Востока благовещенской лаборатории ученые работают над созданием искусственной кожи, которую можно будет напечатать на специальном 3D-биопринтере. Реализовать инновационный проект планируют до конца 2018 года. И это не все, чем благовещенские ученые собираются покорить медицинский мир.

В этом неприметном с виду здании проводятся уникальные медицинские исследования сразу по нескольким направлениям. Подобная лаборатория – единственная на всем Дальнем Востоке. Здесь работают над созданием искусственной кожи, которую можно будет использовать при ожогах, обморожениях или других травмах. Работают над ранней диагностикой опухолевых заболеваний, а также разрабатывают систему, которая поможет оперативно определять, какие препараты помогут при той или иной раковой опухоли.

В святая святых – лаборатории – посторонним вход воспрещен из-за высокого уровня стерильности. Даже в коридоре здесь можно находиться только в бахилах и халатах. Над созданием искусственной кожи работают в лаборатории клеточных технологий, где установлено уникальнейшее оборудование не только для Приамурья, но и для всего Дальнего Востока. Лабораторный микроскоп появился здесь первым в России, да и сейчас в стране таких несколько, а на Дальнем Востоке – ни одного. Он дает высокое качество изображения, а именно качество играет в науке ключевую роль, рассказывают ученые. От того насколько точно будут определены изменения в клетках, зависят дальнейшие исследования и применение полученных данных на практике.

В этой лаборатории работают сразу над двумя проектами – создание кожи и персонализированная система для лечения онкобольных.

Создать искусственную кожу планируют к концу 2018 года. Для этого в конце февраля - начале марта из новосибирского филиала российско-швейцарской компании должны привезти ЗD-биопринтер.

«Процесс таков: берем участок кожи крысы, затем с помощью ферментов эти клетки отделяем друг от друга, потому что в коже они находятся в тесных контактах. Затем добавляем питательную среду, помещаем в специальный инкубатор, где поддерживаются определенная температура и концентрация углекислого газа. И там, в питательной среде, они растут и размножаются.

Дальше зависит от цели, если это печать на биопринтере, то печать происходит не просто клетками, а специальными полимерами, которые при затвердевании могут создать 3D-структуру, чтобы это был не просто слой клеток, а чтобы были определенные поры, определенное расположение клеток – это очень важно в процессе регенерации кожи. Мы добавляем наши биочернила, и они определенным образом создают структуру. Помимо клеточного компонента, в биочернила входит аналог коллагена, основного белка кожи, и других тканей, чтобы организм его не отвергал как чужеродный. Третий компонент – определенные вещества, одним из которых является дигидрокверцетин – сильный антиоксидант, который помогает защитить клетки от стресса, потому что во время печати – это для клеток стресс», – рассказал Антон Яценко, руководитель лаборатории клеточных технологий.

«Основная проблема биопринтинга в мире – большая смертность клеток при прохождении через принтер. До 90 процентов клеток гибнет. Именно над этим в партнерстве с Новосибирском мы и будет работать, чтобы снизить смертность клеток. Это будет достигаться опытным путем.

Сфера применения очень большая – в основном ориентируемся на ожоговые центры. При больших повреждениях, даже 30 процентов, кожу для пересадки у человека на пораженные участки брать уже нельзя. Поэтому в идеале сделать так, чтобы все можно было быстро доставить. То есть где-то в Иркутске тяжелый случай – мы здесь кожу напечатали и на самолете доставили. Есть технологии сделать универсальную кожу, чтобы организм не отторгал, либо вырастить из клеток кожи самого человека. Неделя-две на это будет примерно уходить.

Изначально это будет трехмерная структура, которая будет неким составом клеток схожим с кожей – это необходимо для оказания первой помощи. В дальнейшем, если мы сможем делать прямо полноценную кожу, помимо ожоговых центров, еще и в косметологии это будет очень востребовано. Если в конце 18 года получим опытный образец, то дальше, думаю, все пойдет быстрее. Думаю, году в 2019-2020 можно будет получить настоящую кожу», – рассказал Алексей Шевелев, директор по развитию лаборатории NextGene Biosystem.

После того как проект по созданию кожи будет готов, его результаты проверят на моделях ожогов животных. Ориентировочно эти исследования начнутся в 2019 году. После полученные данные перепроверят в специальной лаборатории на западе страны– таковы требования закона. И только после этого можно будет проводить клинические испытания на людях.

Второй проект, над которым работают в лаборатории клеточных технологий, – это создание персонализированной системы для лечения онкологических больных. Для этого выращивают опухоли животных и, добавляя к ним определенные препараты, определяют, на какие опухоль реагирует. Это необходимо, чтобы грамотно и быстро подобрать лечение.

«На самом деле это является очень большой проблемой в онкологии, что часто начинают лечить, и препарат может быть неэффективным. К сожалению, это узнается только через несколько месяцев. За это время опухоль может значительно вырасти еще и на фоне такой агрессии внешней. Наши исследования позволят создать систему, при помощи которой по отбору биопсии или операционного материала у больного, также будет выращиваться опухоль определенным образом, культивироваться, с помощью того же ЗD-биопринтера можно создавать объемную структуру опухоли, и как раз на ней можно исследовать, какое лекарство будет помогать. Отсрочка до начала лечения будет неделя-две, против нескольких месяцев при нынешнем эмпирическом подборе лекарств», – объяснил Антон Яценко.

Другими словами, можно будет определить лучший препарат для конкретного больного и для его конкретной опухоли. Помимо эффективности лечения раковых заболеваний, ученые работают и над улучшением диагностики онкологии – в лаборатории канцерогенеза. Суть в том, что клетки постоянно обмениваются маленькими пузырьками – экзосомами. У каждой опухоли есть определенные маркеры, специфические для нее белки. Вылавливая эти экзосомы специфичные для опухоли, можно диагностировать, есть у человека онкология или нет. Для этого в лаборатории есть проточный цитометр, который отличается точностью диагностики. Таких в России всего 7.

Также здесь стараются полностью исключить человеческий фактор в подобных онокологических исследованиях – так результаты будут гораздо точнее.

Клиническую помощь здесь пока не оказывают. Как раз сейчас проходят этапы лицензирования в Роспотребнадзоре и Росздравнадзоре. Специалисты – студенты и выпускники медакадемии, увлеченные наукой, – постоянно проходят обучение в России и за рубежом.

«Мне нравится заниматься наукой. В мои обязанности входит рутинная работа с клеточными структурами, выделение из кожи животных первичных клетjчных культур, работаем делаем эксперименты, работаем над проектом 3D-биопечати. Сейчас я учусь на втором курсе, мне знаний для работы хватает. Мы на втором курсе проходим фундаментальные дисциплины, все основные дисциплины, такие как гистология – наука о тканях и клетках – они уже пройдены. И здесь занимаемся фундаментальным исследованием. Плюс дополнительно с моим научным руководителем изучаем статьи научные, отрабатываем протоколы, слушаем лекции.. Я планирую заниматься наукой в будущем, и здесь есть очень хорошая возможность. Даже не знаю, есть ли еще где-то на Дальнем Востоке возможность для студентов так свободно работать и очень многому научиться», – рассказал Егор Устинов, студент АГМА.

Медпомощь в лаборатории смогут оказывать только после получения лицензии. Скорее всего, это будет в конце 2018 года. Стоимость услуг еще не рассчитывали, но надеются на содействие регионального минздрава и ФОМС – тогда услуги для населения будут бесплатные.

Сама лаборатория обошлась в десятки миллионов рублей – точную сумму специалисты не называют. Но судить об общей стоимости можно хотя бы по одному цитометру, который обошелся в 7 миллионов рублей. Деньги на проект выделили частный инвестор – благовещенский бизнесмен и медакадемия.

При подготовке помещений смонтировали целую вентиляционную систему: в каждой лаборатории соблюдается необходимый уровень давления, чтобы не нарушать процесс. Большое внимание уделили и защите: попасть в лабораторию без приглашения не получится. Дверь открывается только при помощи специального ключа с криптозащитой, подделать который невозможно.