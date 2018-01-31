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31 января 2018, 16:30 11

Амурский священник освятил рабочий городок строителей «Силы Сибири»

Амурский священник освятил рабочий городок строителей «Силы Сибири»
Фото: blaginform.ru

Настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора Тынды игумен Антоний (Грищенко) 30 января посетил поселок Могот в Тындинском районе. Он благословил строителей газопровода «Силы Сибири», совершив чин освящения в их рабочем городке, расположенном на территории поселка.

Поездка состоялась по просьбе руководства предприятия «ЛенСпецСтройТрансГаз», сообщает «Благинформ». Игумен Антоний освятил помещения вагончиков, где проживают строители. По словам священника, в городке имеются бани и все необходимое для жизни. В Тынде тоже есть рабочий городок строителей, но освящать его приглашений пока не поступало, сказал Антоний ИА «Амур.инфо».

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#религия #строительство #энергетика

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Комментарии
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  • Советский

    Советский
    10 часов назад

    В новости не освещена цена вопроса освящения.

  • Alex2304

    Alex2304
    10 часов назад

    Теперь может всякое случиться-сгорит, смоет к фигам и тд. Как с ракетой было

  • Nikodim

    Nikodim
    10 часов назад

    ну да, зачем страховать, лучше попа пригласить, он точно все решит.. только бы заговоры не попутал, а то улетит городок вместо ракеты..

  • изoниaзидoм

    изoниaзидoм
    10 часов назад

    А нафига они повсюду ряженых водят?От дурака и кривых рук это не помогает!

  • OT

    OT
    9 часов назад

    Чистота природная родниковой воды в том и состоит, что не дошли руки до него. А уж дойдут, то от чистоты родника только святая накипь из всех органов истекает.

    Вот так и получается чистота всякой природы там, где нет святости.

  • SSk

    SSk
    7 часов назад

    а в магдагачах слабо осветить городок)))

    да и в вахтовый поселок в маготе 850человек в несколько раз больше чем жителей могота

  • Я сама

    Я сама
    7 часов назад

    SSk

    а в магдагачах слабо осветить городок))) да и в вахтовый поселок в маготе 850человек в несколько раз больше чем жителей могота



    Вам лампочек не хватает или божьей защиты? Вы б пояснее изъяснялись))

  • Косицына

    Косицына
    7 часов назад

    РОССИЯ ВПАЛА В ДРЕВНОСТЬ

  • Наблюдаю

    Наблюдаю
    5 часов назад

    теперь Сила Сибири не полетит

  • Чхишвабрашван

    Чхишвабрашван
    4 часа назад

    Он берет на себя ответственность за некачественное освЯщение в случае ЧП?

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