Амурский священник освятил рабочий городок строителей «Силы Сибири»

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Настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора Тынды игумен Антоний (Грищенко) 30 января посетил поселок Могот в Тындинском районе. Он благословил строителей газопровода «Силы Сибири», совершив чин освящения в их рабочем городке, расположенном на территории поселка.

Поездка состоялась по просьбе руководства предприятия «ЛенСпецСтройТрансГаз», сообщает «Благинформ». Игумен Антоний освятил помещения вагончиков, где проживают строители. По словам священника, в городке имеются бани и все необходимое для жизни. В Тынде тоже есть рабочий городок строителей, но освящать его приглашений пока не поступало, сказал Антоний ИА «Амур.инфо».