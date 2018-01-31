Ко Дню борьбы с раком амурчанам предлагают нарисовать Дерево жизни

Фото: youtube.com

В воскресенье, 4 февраля, все амурчане могут присоединиться к акции «Возрождение», приуроченной ко Дню борьбы с раком. Участникам акции предлагают нарисовать Дерево жизни и прислать работы в региональное отделение «Движение против рака».

«Движение против рака» проводит различные мероприятия, направленные на профилактику онкологических заболеваний. В «Школе здоровья» выступают врачи, психологи и другие специалисты. Ведется работа по распространению информации о раке, консультации и защита прав пациентов.

«Для больных очень важен такой момент, как психологический настрой,– рассказала руководитель регионального отделения движения Ольга Мажарова. – Сейчас мы начали новое направление терапии – рисование. К 4 февраля мы решили провести массовую акцию – предлагаем всем желающим нарисовать рисунок, чтобы подарить положительные эмоции окружающим».

Организаторы хотят привлечь внимание к теме онкобольных нестрашными рассказами о болезнях, чтобы люди знали, рак – это не страшно, и с людьми с этим заболеванием можно общаться. За основу желающим предлагается видеозанятие из Интернета, на котором художник рисует дерево. Очное занятие с пациентами они проведут сами. Но все желающие могут нарисовать дерево самостоятельно, а потом прислать фото рисунка организаторам.

Рисунки можно направить в вотсап на номер: +7914-554-41-16, на электронную почту: towardslife2017@gmail.com или принести 3 февраля с 10 до 14 часов по адресу: Благовещенск, улица Ленина, 97, помещение «Центра ветеранских объединений» для организации межрегиональной выставки.

На следующей неделе организаторы опубликуют все работы в Инстаграме: @towardslife2017. Затем в Благовещенске планируется организовать фотовыставку этих рисунков.