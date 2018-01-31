«Слова Доренко вспоминаются»: благовещенца возмутил железный туалет в центре города

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратился житель Благовещенска. Мужчина рассказал, что сделал в центре города неприятное открытие. Рядом со зданием № 170 по улице Амурской, появился железный туалет. Горожанин считает, что этому объекту здесь не место.

По его словам, туалет хорошо виден с улицы Амурской, место людное. Внутрь имеется свободный доступ, где горожан встречает яма, вырытая в земле. «Дверь в туалете на растопашку», – посетовал благовещенец.

Мужчина отмечает, что этот факт – повод вспомнить высказывания о Благовещенске журналиста Сергея Доренко. «Зимой ароматы не ощущаются, а вот с приходом тепла их почувствуем. Туалет можно было бы расположить за гаражным комплексом, не на виду у всех», – считает горожанин.

В пресс-службе администрации Благовещенска ИА «Амур.инфо» сообщили, что на место выезжали специалисты отдела муниципального земельного контроля. Подтвердился факт, что здесь установлен металлический туалет, его владелец неизвестен. Кому принадлежит объект, будут выяснять. За самовольную установку виновного могут привлечь к административной ответственности. Если же владельца выявить не удастся, администрацией города будут приняты меры по вывозу туалета.

Как сообщало Амур.инфо, Сергей Доренко нелестно отозвался о Благовещенске в январе 2017 года. В эфире программы «Подъем» на радио «Говорит Москва» он назвал областной центр местом, пахнущим кошачьей мочой.

Это заявление вызвало широкий резонанс среди амурских общественников. Благовещенский юрист Игорь Волобуев составил претензию в адрес радиостанции «Говорит Москва», а также написал текст, который, по его мнению, должен прозвучать в эфире. Но на претензию в редакции не отреагировали. Тогда амурчанин обратился в суд.