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Впервые за 150 лет дальневосточники увидят редкое астрономическое явление

Впервые за 150 лет дальневосточники увидят редкое астрономическое явление

31 января земляне увидят редкое тройное астрономическое явление – суперлуние в сочетании с «голубой Луной» и полным лунным затмением – «кровавой Луной». Жители российского Дальнего Востока смогут наблюдать феномен от начала до конца. Продлится он примерно с восьми часов вечера до часу ночи по амурскому времени.

По отдельности суперлуние (момент максимального приближения спутника Земли, когда Луна кажется на 30 % ярче и на 14 % больше в диаметре, чем в апогее), полное затмение, при котором Луна приобретает красноватый оттенок, и «голубая Луна» (второе полнолуние за один календарный месяц) происходят довольно часто. Но на один и тот же день выпадают крайне редко. Последний раз такое сочетание лунных явлений наблюдалось в конце марта 1866 года.

В следующий раз суперлуние, затмение с покраснением Луны и двойное полнолуние за один месяц совпадут быстрее – 31 декабря 2028 года, сообщает русская служба BBC.

На то, какого цвета будет Луна для земного наблюдателя, влияет множество факторов, в первую очередь – состав атмосферы и освещенность в месте наблюдения. Как говорят специалисты, заранее предсказать это в точности невозможно. Интенсивная вулканическая активность способствует тому, что Луна приобретает более багровый оттенок. В этот раз, по их словам, Луна, скорее всего, будет выглядеть оранжево-алмазной.

Лунное затмение будет транслироваться в прямом эфире, в том числе на сайте НАСА.

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#наука #природа

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