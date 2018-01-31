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31января
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Точный возраст, рост и вес: в Приамурье закупают семя быков с высокими требованиями

Точный возраст, рост и вес: в Приамурье закупают семя быков с высокими требованиями
Фото: livejournal.com

В Амурской области проходит закупка семени быков для осеменения коров. К биоматериалу доноров предъявляют высочайшие требования, начиная от точного возраста претендента, заканчивая продуктивностью его предков.

К примеру, спрашивают о возрасте животного с точностью до месяца, о его высоте в холке, глубине груди, косой длине туловища. Учитывается даже продуктивность женских предков: удои матери быка, содержание жира и белка в ее молоке, а также берется во внимание продуктивность по этим же показателям его дочерей. От всех этих показателей зависит конечный результат – количество и качество того же молока на сельхозпредприятии.

Требования по количеству доз семени и его качества предъявляют сельхозтоваропроизводители Приамурья. Практически на всех молочных фермах области, а также на части мясных коров осеменяют искусственно. Однако закупить материал самостоятельно фермеры не могут – для его хранения требуются специальные условия.

Централизованным заказчиком выступает государственное унитарное предприятие Амурской области «Амурветпром». Это подведомственное предприятие регионального управления ветеринарии племенного животноводства. В общей сложности закупить хотят 13 200 доз от быков голштинской породы: 4 000 из них – от быков красно-пестрой масти породы и 9 200 доз – черно-пестрой масти. Предприятие потратит на это 3 331 655 рублей. Затраты потом возместят фермеры.

«Это должно происходить централизованно, потому что это семя на предприятии содержат в жидком азоте в специальных сосудах Дюара. И "Амурветпром" проводит регулярно развозы азота, так как он имеет свойство испаряться и нужно постоянно производить дозаправку, чтобы соблюдалось условия хранения семени. И это делается для фермеров бесплатно, за счет субсидирования из областного бюджета», – рассказал Сергей Самохвалов, начальник управления ветеринарии племенного животноводства Амурской области.

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#животные #жизнь #финансы

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