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31января
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В Благовещенске киргизского гастарбайтера осудили за избиение земляка гвоздодером

В Благовещенске киргизского гастарбайтера осудили за избиение земляка гвоздодером
Фото: news.mail.ru

Гражданин Кыргызстана Кадиров, работающий на пункте приема металлолома в Благовещенске, ночью попытался с помощью гвоздодера отомстить своим обидчикам – коллегам и землякам. Одному из них он сломал ногу. Пострадавшие подали на него в суд.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», конфликт произошел в июне 2017 года. Подсудимый вместе с другими работниками–киргизами трудился на пункте приема металла. Один из них обвинил Кадирова в ненадлежащем исполнении общепринятых обязанностей в коллективе и ударил кулаком в лицо.

Ночью обиженный решил отомстить: взял в руки гвоздодер, подошел к спавшему обидчику и нанес орудием удар в голень. Пострадавший вскочил и убежал из комнаты, захлопнув дверь. Кадиров начал бить по ней гвоздодером.

От шума проснулся брат пострадавшего. Он увидел, что происходит, и решил заступиться за родственника. Подбежал к Кадирову и попытался его ударить. Но Кадиров ударил и его гвоздодером по голени. Потом нанес еще удары, сломав противники большеберцовую кость. Перелом получился открытый и со смещением.

Благовещенский городской суд признал Кадирова виновным и назначил ему два с половиной года лишения свободы в колонии строгого режима. Также суд постановил взыскать в пользу пострадавшего 100 000 рублей в счет компенсации морального вреда. Гвоздодер постановили уничтожить, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • vertex

    vertex
    55 минут назад



    Также суд постановил взыскать в пользу пострадавшего 100 000 рублей в счет компенсации морального вреда. Гвоздодер постановили уничтожить



  • Victrix

    Victrix
    42 минуты назад



    Пострадавший вскочил и убежал из комнаты, захлопнув дверь.



    Дверь нужно было наградить.

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    33 минуты назад

    Земляку нефик умничать и бить по роже - ноги будут целыми. А на месте осужденного я б дома взыскал с того "земляка".

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