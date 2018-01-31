В Благовещенске киргизского гастарбайтера осудили за избиение земляка гвоздодером

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Гражданин Кыргызстана Кадиров, работающий на пункте приема металлолома в Благовещенске, ночью попытался с помощью гвоздодера отомстить своим обидчикам – коллегам и землякам. Одному из них он сломал ногу. Пострадавшие подали на него в суд.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», конфликт произошел в июне 2017 года. Подсудимый вместе с другими работниками–киргизами трудился на пункте приема металла. Один из них обвинил Кадирова в ненадлежащем исполнении общепринятых обязанностей в коллективе и ударил кулаком в лицо.

Ночью обиженный решил отомстить: взял в руки гвоздодер, подошел к спавшему обидчику и нанес орудием удар в голень. Пострадавший вскочил и убежал из комнаты, захлопнув дверь. Кадиров начал бить по ней гвоздодером.

От шума проснулся брат пострадавшего. Он увидел, что происходит, и решил заступиться за родственника. Подбежал к Кадирову и попытался его ударить. Но Кадиров ударил и его гвоздодером по голени. Потом нанес еще удары, сломав противники большеберцовую кость. Перелом получился открытый и со смещением.

Благовещенский городской суд признал Кадирова виновным и назначил ему два с половиной года лишения свободы в колонии строгого режима. Также суд постановил взыскать в пользу пострадавшего 100 000 рублей в счет компенсации морального вреда. Гвоздодер постановили уничтожить, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.