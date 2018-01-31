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31января
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сегодня, 14:21 3

Благовещенец разместил объявление о продаже медали за 888 миллионов рублей

Благовещенец разместил объявление о продаже медали за 888 миллионов рублей
Фото: avito.ru

На одном из сайтов появилось объявление о продаже «олимпийской медали» из золота. Ее предлагает купить житель Благовещенска Владимир. Указанная цена – 888 миллионов рублей.

Корреспондент ИА «Амур.инфо» позвонил по номеру, указанному в объявлении. Жена Владимира рассказала, что речь идет о коллекционной медали, выпущенной к Олимпийским играм в Пекине 2008 года. Таких медалей было выпущено 6 800 штук на весь мир, отметила она. Благовещенцам этот коллекционный предмет подарил друг из КНР. К награждению спортсменов медаль отношения не имеет.

Что касается цены, то ее, уточнила собеседница, нужно обсуждать с мужем, который сейчас находится в отъезде. 888 миллионов рублей было указано, чтобы их «не беспокоили мелкие коллекционеры». Реальная цена меньше, но вещь, подчеркнула благовещенка, не дешевая. «Если напишешь, к примеру, 2 тысячи, то задолбают звонками. Шесть тысяч на весь мир – это недешевый предмет», – объяснила она.

Просмотров всего: 1408

#Китай #спорт #торговля

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Комментарии
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  • Nebo

    Nebo
    1 час назад

    Пора убрать лапшу с ушей . В Хай Хе на острове за 5 юаней такого добра , каждому по пять штук .

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    на китайский авито надо)))

  • Оптимальный

    Оптимальный
    27 минут назад

    Знать не перевелись на свете ...

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