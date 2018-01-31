Благовещенец разместил объявление о продаже медали за 888 миллионов рублей

Фото: avito.ru

На одном из сайтов появилось объявление о продаже «олимпийской медали» из золота. Ее предлагает купить житель Благовещенска Владимир. Указанная цена – 888 миллионов рублей.

Корреспондент ИА «Амур.инфо» позвонил по номеру, указанному в объявлении. Жена Владимира рассказала, что речь идет о коллекционной медали, выпущенной к Олимпийским играм в Пекине 2008 года. Таких медалей было выпущено 6 800 штук на весь мир, отметила она. Благовещенцам этот коллекционный предмет подарил друг из КНР. К награждению спортсменов медаль отношения не имеет.

Что касается цены, то ее, уточнила собеседница, нужно обсуждать с мужем, который сейчас находится в отъезде. 888 миллионов рублей было указано, чтобы их «не беспокоили мелкие коллекционеры». Реальная цена меньше, но вещь, подчеркнула благовещенка, не дешевая. «Если напишешь, к примеру, 2 тысячи, то задолбают звонками. Шесть тысяч на весь мир – это недешевый предмет», – объяснила она.