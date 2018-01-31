Первый день февраля порадует теплом: прогноз погоды в Приамурье

Фото: reyshop.ru

В Амурской области 1 февраля ожидается небольшая облачность, местами по востоку пройдет слабый снег. Ночью в отдельных районах будет морозный туман. Ветер выберет западное, северо-западное направлениея и разгонится до 5 метров в секунду, местами усиливаясь до 11 метров в секунду.

Температура по области ночью составит минус 27…32 градуса, местами – минус 36…41. Днем термометры покажут 14…19 градусов мороза, по крайним северным районам – минус 24…29. В Благовещенске в этот день будет малооблачно, без осадков. Западный ветер разгонится до 4-9 метров в секунду. Температура ночью составит 25…27 градусов мороза, днем – минус 14…16, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL