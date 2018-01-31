Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
31января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:35 1

В Благовещенске судебные приставы по ошибке наложили запрет на BMW X5 вместо Toyota Crown

В Благовещенске судебные приставы по ошибке наложили запрет на BMW X5 вместо Toyota Crown
Фото: BMWauto

В отделе судебных приставов Благовещенска вынесли постановление о запрете на регистрационные действия на автомобиль седан Toyota Crown, принадлежащий должнику. Однако исполнители этого постановления по ошибке наложили запрет на BMW X5, который принадлежит другому человеку.

Постановление городской отдел судебных приставов № 2 вынес в марте 2017 года. Согласно документу, автомобиль Toyota Crown 2001 года выпуска, принадлежащий должнику, было запрещено регистрировать.

Однако исполнители этого постановления незаконно наложили запрет на другой автомобиль – BMW X5 2002 года выпуска, – принадлежащий другому физическому лицу.

Прокуратура Благовещенска провела проверку и выявила факт нарушения. Дело в том, что ранее BMW X5 имел госномер, очень похожий на номер «тойоты» должника. Однако в настоящий момент ГИБДД даже номер кроссоверу выдало другой.

В связи с выявленными нарушениями законодательства, прокурор Благовещенска внес представление об устранении нарушений законодательства об исполнительном производстве.

Его требования удовлетворены, виновные лица привлечены к ответственности, права гражданина восстановлены, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

Просмотров всего: 2918

#происшествия #транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Ксенька

    Ксенька
    53 минуты назад

    права гражданина восстановлены...... а сколько нервов стоило это гражданину?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 3

В Благовещенске киргизского гастарбайтера осудили за избиение земляка гвоздодером
Происшествия 23

Благовещенец зарезал незнакомую бабушку и устроил пир на ее кухне
Происшествия

Уголовное дело по факту кражи денег на лечение Артемия Дымова решили не возбуждать
Общество 7

В Приамурье открывается новый автобусный маршрут до Хабаровска