В Благовещенске судебные приставы по ошибке наложили запрет на BMW X5 вместо Toyota Crown

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В отделе судебных приставов Благовещенска вынесли постановление о запрете на регистрационные действия на автомобиль седан Toyota Crown, принадлежащий должнику. Однако исполнители этого постановления по ошибке наложили запрет на BMW X5, который принадлежит другому человеку.

Постановление городской отдел судебных приставов № 2 вынес в марте 2017 года. Согласно документу, автомобиль Toyota Crown 2001 года выпуска, принадлежащий должнику, было запрещено регистрировать.

Однако исполнители этого постановления незаконно наложили запрет на другой автомобиль – BMW X5 2002 года выпуска, – принадлежащий другому физическому лицу.

Прокуратура Благовещенска провела проверку и выявила факт нарушения. Дело в том, что ранее BMW X5 имел госномер, очень похожий на номер «тойоты» должника. Однако в настоящий момент ГИБДД даже номер кроссоверу выдало другой.

В связи с выявленными нарушениями законодательства, прокурор Благовещенска внес представление об устранении нарушений законодательства об исполнительном производстве.

Его требования удовлетворены, виновные лица привлечены к ответственности, права гражданина восстановлены, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.