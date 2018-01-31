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сегодня, 13:09 23

Благовещенец зарезал незнакомую бабушку и устроил пир на ее кухне

Благовещенец зарезал незнакомую бабушку и устроил пир на ее кухне
Фото: babysue.ru

Житель Благовещенска незаконно проник в квартиру пожилой женщины, зарезал ее и, сходив в магазин за продуктами, устроился на ее кухне выпивать. Такую картину увидела дочь погибшей, которая пришла в этот момент.

37-летний благовещенец, который за несколько дней до этого освободился условно-досрочно из мест не столь отдаленных, жертву подкараулил в подъезде. Пьяный мужчина, увидев, что бабушка открывает дверь в квартиру, попросил дать ему попить. Пожилая женщина отказала, и тогда мужчина против ее воли вошел в квартиру, повалил пенсионерку ударом на пол и зарезал складным ножом. Женщина скончалась на месте.

Мужчина же сходил в магазин за продуктами и спиртным и вернулся пировать. Он накрыл стол на кухне и приступил к трапезе. В этот момент в квартиру вошла дочь погибшей женщины, она и вызвала полицию.

Мужчину задержали на месте преступления. Уголовное дело возбудили по статьям «Убийство» и «Незаконное проникновение в жилище». Выяснилось, что ранее мужчина был неоднократно судим. Материалы этого дела прокурор уже направил в суд. Благовещенцу грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает Амурская областная прокуратура.

Просмотров всего: 3180

#криминал #происшествия

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Комментарии
Показать все (23) Обсудить на форуме
  • atasy

    atasy
    2 часа назад

    Да когда же перестанут выпускать на свободу этих уродов. Ну закрыли за такое и пусть сидит гниет там упырь.

  • atasy

    atasy
    2 часа назад

    Выйдет через 15 лет и опять за свое

  • мыжго

    мыжго
    2 часа назад

    Вы только-что прочитали интерпретацию фрагмента фильма "Побег из Шоушенка"

  • Olivyeva

    Olivyeva
    2 часа назад

    Кошмар...

  • nana404

    nana404
    2 часа назад

    да зачем их вообще держать там?смертная казнь его исправит...не думайте что они живут там плохо

  • Prokaznik

    Prokaznik
    2 часа назад

    Да у таких как он зона дом родной,нах его выпускали по удо не понятно.

  • Tina22

    Tina22
    2 часа назад

    Как дочь спаслась?Ведь мог и ее убить.

  • БаРмалей

    БаРмалей
    2 часа назад

    Случаем не студент был?

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    2 часа назад

    Заседатели Норотного Ссуда на заседании АИ.

  • LO

    LO
    2 часа назад

    Особенно умиляет фраза «ДО 15 лет». Это могут дать и год и пять.

  • Трытата

    Трытата
    2 часа назад

    я тоже за смертную казнь...а ещё говорят, что тюрьма исправляет их, на путь истинный наставляет. бред. нахлебники, для общества и государства не несут никакую пользу, проедают наши налоги, зачем таких уродов содержать? на кол и в яму.

  • Nabivachev

    Nabivachev
    2 часа назад

    БаРмалей

    Случаем не студент был?



    в 37 лет?

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    2 часа назад

    Nabivachev

    БаРмалей

    Случаем не студент был?



    в 37 лет?



    Заочник.

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    1 час назад

    и устроил пир на весь мир...

  • Энн

    Энн
    1 час назад

    Неоднократно судим и освободили по УДО... Есть вообще какой-то общественный контроль за тем, кого по УДО освобождают???

  • Игорь Путилов

    Игорь Путилов
    1 час назад

    тут ко мне на днях попрошайка со справкой об освобождении на остановке в районе ДВОКУ подходил, мелочи просил. Не он ли случаем....

  • OT

    OT
    1 час назад

    Энн

    Неоднократно судим и освободили по УДО... Есть вообще какой-то общественный контроль за тем, кого по УДО освобождают???



    Вот это и проблема. Тут риск в чем? Еслибудут активно контролировать, то чаще ибольше станут освобождать по УДО.

    Экономически видимо стало не выгодно кормить и содержать тюрьмы.

    Из-за него остальные, кого приготовили к УДО задержат, а это ему там скажется.

  • Плевать

    Плевать
    54 минуты назад

    Грозит 15 лет...

    При подобном раскладе, данный экземпляр обязан быть по решению суда приговорён к испытанию лекарств и к другим медицинским опытам. Да, и кстати, стройки какие у нас, по-опаснее? И попробуй, тварь, любая, хоть вякни слово про "права человека"!

  • Плевать

    Плевать
    53 минуты назад

    Трытата

    я тоже за смертную казнь...а ещё говорят, что тюрьма исправляет их, на путь истинный наставляет. бред. нахлебники, для общества и государства не несут никакую пользу, проедают наши налоги, зачем таких уродов содержать? на кол и в яму.



    Слишком мягкосердешно, смертная казнь, это слишком гуманно!

  • DrDimon

    DrDimon
    43 минуты назад

    Энн

    Неоднократно судим и освободили по УДО...



    https://vk.com/video25457434_169632225

  • ММС

    ММС
    39 минут назад

    Решение о предоставлении УДО принимает суд, даже если административная комиссия ИУ будет против, а для этого должны быть реальные основания, а не собственные предчувствия и фантазии, то документы все-равно направляются на рассмотрение в суд.

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    29 минут назад

    По закону администрация исправительной колонии ОБЯЗАНА предоставлять их к УДО. А вот освобождать или нет. Это решает суд...А если администрация не предоставит эту перхоть к УДО. То прокуратура ее с удовольствием наказывает.

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    12 минут назад

    гуманизм процветает .

    В СССР ходил бы в "подрасстрельной" и не вякал .

    Жаль что невинные граждане пострадали от желания либерастов ездить в Турцию на шопинг .

    Даёшь СССР !

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