Благовещенец зарезал незнакомую бабушку и устроил пир на ее кухне

Фото: babysue.ru

Житель Благовещенска незаконно проник в квартиру пожилой женщины, зарезал ее и, сходив в магазин за продуктами, устроился на ее кухне выпивать. Такую картину увидела дочь погибшей, которая пришла в этот момент.

37-летний благовещенец, который за несколько дней до этого освободился условно-досрочно из мест не столь отдаленных, жертву подкараулил в подъезде. Пьяный мужчина, увидев, что бабушка открывает дверь в квартиру, попросил дать ему попить. Пожилая женщина отказала, и тогда мужчина против ее воли вошел в квартиру, повалил пенсионерку ударом на пол и зарезал складным ножом. Женщина скончалась на месте.

Мужчина же сходил в магазин за продуктами и спиртным и вернулся пировать. Он накрыл стол на кухне и приступил к трапезе. В этот момент в квартиру вошла дочь погибшей женщины, она и вызвала полицию.

Мужчину задержали на месте преступления. Уголовное дело возбудили по статьям «Убийство» и «Незаконное проникновение в жилище». Выяснилось, что ранее мужчина был неоднократно судим. Материалы этого дела прокурор уже направил в суд. Благовещенцу грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает Амурская областная прокуратура.