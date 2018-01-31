Выставки-ярмарки, масленичные поезда, ворота счастья: празднование Масленицы в Благовещенске

Фото: krasfil.ru

В Благовещенске 18 февраля пройдут народные гулянья, посвященные Масленице. Горожан ждут выставки-ярмарки, дегустация казачьего крымского чая, конкурс масленичных поездов и многое другое. В подготовке праздника впервые задействованы не только учреждения культуры, но и ЗАГС, ДВОКУ, общественные организации, предприятия общепита и торговли.

Народное гулянье, посвящённое проводам зимы, состоится 18 февраля на главной площади города с 13:00 до 16:00. В этом году организаторы готовят для гостей традиционные забавы и новые интерактивные площадки – всего их будет 12. Кроме того, отдельная площадка будет работать на детском участке городской набережной, открытом в сентябре прошлого года.

На площадке «Казачий курень» своими песнями горожан будет развлекать ансамбль казачьей песни ГДК, благовещенские библиотекари угостят казачьим крымским чаем, а ребята из «Зейской слободы» научат городских жителей пилить, рубить дрова и капусту. На выставках-ярмарках «Морозная» и «Солнечная» каждый сможет познакомиться с творчеством благовещенских рукодельниц, купить тёплые носки, варежки и расписные платки. Помимо этого, площадку для молодожёнов «Ворота счастья» готовят амурское управление ЗАГС и одно из свадебных агентств города.

Развлекать и рассказывать гостям праздника об исконных русских традициях празднования масленичной недели будут артисты театральной студии «Демиурги» Городского дома культуры на площадке «Масленичный балаган». Также на площади появится общий дом, где каждый может проститься с неприятными моментами ушедшего года и загадать желание на будущее.

Большую силовую площадку готовят курсанты ДВОКУ. Попробовать себя в боях мешками, перетягивании каната, а также в соревнованиях по армреслингу и поднятию гирь смогут все желающие. Также будут организованы площадка русских забав и масленичный столб. В центре снежного городка, по традиции, раскинутся торговые ряды с продажей масленичных лакомств. Планируется бесплатное угощение гостей праздника блинами.

На сцене артисты Городского дома культуры проведут игровую программу с элементами театрализации и наградят победителей масленичных конкурсов. Завершится празднование традиционным сожжением чучела Масленицы, сообщает мэрия Благовещенска.