Уголовное дело по факту кражи денег на лечение Артемия Дымова решили не возбуждать
Полиция решила не возбуждать уголовное дело по факту кражи денег из ящика для пожертвований в Благовещенске. 10 января неизвестные похитили из ящика, который находился в кафе одного из торговых центров города, наличность. Средства предназначались на лечение юного жителя областного центра Артемия Дымова.
О том, что дело не будут возбуждать, ИА «Амур.инфо» рассказала руководитель благотворительного фонда «Открытая ладонь» Эльвира Юркевич. Соответствующий документ она получила в полиции, отмечает горожанка. Озвученная полицейскими причина – отсутствие состава преступления. Другие подробности главе фонда неизвестны.
«Мы будем писать в прокуратуру, обжаловать, указывать на нарушения, потому что были опрошены не все свидетели. Не забрали сам ящик для пожертвований, на котором, в любом случае, остались отпечатки пальцев», – говорит Эльвира Юркевич.
Руководство кафе и фонд «Открытая ладонь» расходятся в том, сколько денег находилось в ящике. В кафе говорят о сумме 800 рублей, в фонде полагают, что там было гораздо больше – порядка 20 тысяч рублей.
В МО МВД России «Благовещенский» ИА «Амур.инфо» пообещали прокомментировать ситуацию позже.
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