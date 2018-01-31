Уголовное дело по факту кражи денег на лечение Артемия Дымова решили не возбуждать

О том, что дело не будут возбуждать, ИА «Амур.инфо» рассказала руководитель благотворительного фонда «Открытая ладонь» Эльвира Юркевич. Соответствующий документ она получила в полиции, отмечает горожанка. Озвученная полицейскими причина – отсутствие состава преступления. Другие подробности главе фонда неизвестны.

«Мы будем писать в прокуратуру, обжаловать, указывать на нарушения, потому что были опрошены не все свидетели. Не забрали сам ящик для пожертвований, на котором, в любом случае, остались отпечатки пальцев», – говорит Эльвира Юркевич.

Руководство кафе и фонд «Открытая ладонь» расходятся в том, сколько денег находилось в ящике. В кафе говорят о сумме 800 рублей, в фонде полагают, что там было гораздо больше – порядка 20 тысяч рублей.

В МО МВД России «Благовещенский» ИА «Амур.инфо» пообещали прокомментировать ситуацию позже.