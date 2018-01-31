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Уголовное дело по факту кражи денег на лечение Артемия Дымова решили не возбуждать

Уголовное дело по факту кражи денег на лечение Артемия Дымова решили не возбуждать

Полиция решила не возбуждать уголовное дело по факту кражи денег из ящика для пожертвований в Благовещенске. 10 января неизвестные похитили из ящика, который находился в кафе одного из торговых центров города, наличность. Средства предназначались на лечение юного жителя областного центра Артемия Дымова.

О том, что дело не будут возбуждать, ИА «Амур.инфо» рассказала руководитель благотворительного фонда «Открытая ладонь» Эльвира Юркевич. Соответствующий документ она получила в полиции, отмечает горожанка. Озвученная полицейскими причина – отсутствие состава преступления. Другие подробности главе фонда неизвестны.

«Мы будем писать в прокуратуру, обжаловать, указывать на нарушения, потому что были опрошены не все свидетели. Не забрали сам ящик для пожертвований, на котором, в любом случае, остались отпечатки пальцев», – говорит Эльвира Юркевич.

Руководство кафе и фонд «Открытая ладонь» расходятся в том, сколько денег находилось в ящике. В кафе говорят о сумме 800 рублей, в фонде полагают, что там было гораздо больше – порядка 20 тысяч рублей.

В МО МВД России «Благовещенский» ИА «Амур.инфо» пообещали прокомментировать ситуацию позже.

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#криминал #происшествия

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