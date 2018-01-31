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Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: предпринимательство в сфере бухгалтерских и аудиторских услуг

Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: предпринимательство в сфере бухгалтерских и аудиторских услуг

Днем 31 января в эфире «Эха Москвы в Благовещенске» выйдет очередной выпуск программы «Бизнес-среда». Он посвящен предпринимательству в сфере бухгалтерских и аудиторских услуг. Собеседницей автора и ведущего программы Бориса Белобородова станет директор компании «Аудит – ДВ» Татьяна Максимова.

Дневной разворот проведут Михаил Митрофанов и Алексей Воскобойников. В вечернем эфире в студии радиостанции будут работать Алексей Воскобойников и Екатерина Кузьмина.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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