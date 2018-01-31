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В Свободном отметили 95-летие режиссера Леонида Гайдая

В Свободном отметили 95-летие режиссера Леонида Гайдая
Фото: пресс-служба Свободного

30 января исполнилось 95 лет со дня рождения советского режиссёра амурчанина Леонида Гайдая. В Свободном прошли торжественные мероприятия в честь памятной даты.

Леонид Гайдай родился 30 января 1923 года в городе Свободный Амурской области, но вскоре его семья перебралась в Иркутск.

В 2006 году в Свободном был открыт памятник, посвящённый Леониду Иовичу Гайдаю. На протяжении 12 лет ежегодно в день рождения гения комедии свободненцы собираются у бронзовой фигуры режиссера.

Утром 30 января состоялся митинг с возложением цветов. Память знаменитого режиссёра пришли почтить глава города Юрий Романов, работники администрации, отдела культуры, краеведческого музея, члены литературных объединений и жители города.

Встречу организовали работники отдела культуры администрации города Свободного и сотрудники свободненского краеведческого музея, сообщает пресс-служба администрации Свободного.

После возложения цветов к монументу присутствующие отправились в краеведческий музей, где им рассказали о жизни и творческом пути Леонида Гайдая.

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#культура #Свободный

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